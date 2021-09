Ritchie De Laet: "We geven drie punten weg, hij moest veel vroeger een overtreding maken"

Ritchie De Laet had meer dan de handen vol met de ervaren El-Arabi, maar de aanvoerder van Antwerp kweet zich met veel overgave van zijn taak. De Laet had er na de wedstrijd behoorlijk de pest in.

"We mogen hier terugblikken op een goede wedstrijd en het positieve moet je meenemen naar de volgende wedstrijden. Maar we doen mee om punten te pakken en niet alleen om ons te laten zien", aldus De Laet na afloop. Ritchie De Laet was duidelijk gefrustreerd na de late tegentreffer en nederlaag. "Inderdaad, omdat we niet één, maar drie punten weggeven. Dankzij onze solide organisatie zaten we goed in de wedstrijd. We dwongen ook de beste kansen af, dan is het zuur dat twee keer concentratieverlies ons drie punten kosten." "Zeker de manier waarop dat tweede doelpunt valt... A shame. Benson moest veel vroeger op het veld een overtreding maken. Nu probeerde hij terug te keren, maar het was te laat", zuchtte Ritchie De Laet.