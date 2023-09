Invaller (die nu toch stilaan een basisplaats verdient) bezorgt Union een verdiend punt na penaltyfout Burgess

Union en scoren, 't is tegenwoordig niet het beste huwelijk meer. De Brusselaars hadden ook tegen Toulouse het beste van het spel, maar kwamen zelfs op achterstand. Het was invaller Mohamed Amoura die de meubelen moest redden.

Over de eerste helft kunnen we eigenlijk kort zijn. Union had alle touwtjes in handen, maar kon er amper een kans uit puren. Een flauw kopballetje van Mac Allister en een poging van Castro-Montes die sowieso voor buitenspel ging afgekeurd worden indien de bal in doel ging.

Baas zonder kansen

De Brusselaars gaven zelf amper iets weg, maar konden ook weinig creëren. Nochtans had Blessin van spits gewisseld nadat de efficiëntie nu al verschillende keren een probleem was geweest.

Gustaf Nilsson kwam in de plaats van Ayensa, maar blijkbaar hadden zijn maats niet begrepen dat er nu een boomlange targetman stond, want een goeie voorzet kreeg hij niet. Eén keer kon hij uithalen, maar de Franse doelman redde.

Burgess stond even te slapen

Het was allemaal wat te steriel, zonder echte 'dash' in het spel. Castro-Montes - beste man op het veld - probeerde wel, maar kreeg te weinig steun. En dan... net voor de rust ging Burgess aan de schouder van Magri hangen, die aan de aandacht ontsnapt was. Goed verdedigd was het alvast niet.

© photonews

Penalty en netjes omgezet door Dallinga. Een harde noot om kraken voor USG, maar na de rust kwamen ze met vernieuwde moed uit de kleedkamer. Het werd een belegering van de Franse goal, maar Union kan blijkbaar niet meer scoren. Dat was ook al het probleem tegen Genk.

Amoura verdient basisplaats

Lapoussin illustreerde dat door een torenhoge kans even torenhoog over te schieten. Het was wachten op invaller Mohamed Amoura. Waarom die nog steeds geen basisplaats heeft, dat gaat Blessin ons toch ook eens moeten uitleggen.

Hij dribbelde drie man en schoot - via een been - in de korte hoek binnen. Zo'n speler waarvoor je naar het stadion komt. Ook tegen Genk was het met hem erbij ineens een pak gevaarlijker allemaal. Als ze allemaal zo actief waren vooraan had Union geen problemen meer.

Maar deze Fransen waren/zijn dus te pakken. Union liet het liggen en moet dringend op zoek naar oplossingen vooraan.