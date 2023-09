Alessio Castro-Montes maakte gevatte analyse van match van Union SG

Union SG opende het verhaal in de Europa League met een gelijkspel. Het werd 1-1 tegen het Franse Toulouse.

Op slag van rust konden de bezoekers in het Lotto Park op voorsprong komen. In de tweede helft wist invaller Amoura de gelijkmaker te scoren, tot grote vreugde van nieuwkomer Alessio Castro-Montes.

“Uiteindelijk mogen we - gezien het verloop van de wedstrijd - blij zijn met een puntje. De eerste helft hadden we het moeilijk en slikken we een vermijdbaar doelpunt, maar in de tweede helft kwamen we er een pak beter uit”, klonk het bij Sporza.

Union SG deed het zoals het het al zo vaak deed in het verleden. “Onze tegenstander had duidelijk al veel gegeven voor de pauze en wij bleven gewoon hetzelfde doen. Dat heeft ons uiteindelijk iets positiefs opgebracht. Het is belangrijk dat je je Europese campagne niet begint met een verliespartij.”

Met een onverwachte speler in de hoofdrol. “Dit dankzij Amoura, die al elke invalbeurt zijn kwaliteiten heeft getoond. Tegen Genk had hij nog pech met die bal tegen de paal, maar nu kon hij zijn vorm toch verzilveren met een doelpunt. Ik ben dan ook zeer blij voor hem. Hij kan ons veel kwaliteit bijbrengen.”