Union SG verrast door wie bij hen wil komen spelen: "Je kunt het je niet voorstellen"

Union SG heeft zichzelf in korte tijd tot een naam gemaakt in het voetbal. En dat lang niet alleen in ons land.

Union SG komt uit een zeer zware transferzomer. Er vertrokken heel wat sterkhouders, waardoor er meer dan een nieuwe ploeg werd binnengehaald. Voor sportief directeur Chris O’Loughlin was het dan ook een bijzondere mercato. “De spelers kennen Union, we hoeven hen niet langer uit te leggen wat het plan van de club is”, vertelt hij aan La Dernière Heure. Bij de club houden ze zich, ondanks de felle opmars, nog altijd aan dezelfde regels als vroeger. “Je kunt je de gekke namen van spelers niet voorstellen die mij deze zomer werden voorgesteld.” En daar zat aardig wat bij, maar Union SG ging er niet op in. “Sommigen van hen waren zeer solide spelers met naam die in grote competities speelden. Maar het zit niet in ons DNA om zulke spelers onder contract te leggen. Drie jaar geleden zouden deze spelers nooit aan ons zijn aangeboden.” Na Transfer Deadline Day zette O’Loughlin zijn telefoon een weekendje uit. “De maandag daarop, toen ik hem weer aanzette, ontving ik een bericht van een Engelse agent die me vroeg wat de behoeften van de Union voor januari waren... Ik vroeg hem of hij het meende.”