Dit wordt de gesel van de Belgische verdedigers (eens hij in de basis staat): "Een Duracell-batterij!"

Alexander Blessin is er al weken lovend over, maar hij zette Mohamed Amoura tot nu toe nog niet in de basis. Gezien de problemen voorin zal dat volgens ons nu toch niet lang meer duren. Tegen Toulouse zorgde hij alweer voor een energiestoot.

Het was tegen Genk al opvallend hoe de recordaanwinst van de Brusselaars inviel. Vier miljoen euro betaalden ze voor de 23-jarige Algerijn en het is ook duidelijk waarom. Maar Blessin hield hem tot nu toe op de bank omdat Ayensa en Puertas het begin dit seizoen goed deden. De positie van Lapoussin staat helemaal niet ter discussie. Maar nu de spitsen het laten afweten en Union steeds moeilijker scoort, zal het niet lang meer duren. Voor Rodriguez trouwens ook niet, denken we dan. Amoura zijn snelheid is een enorme troef. Zijn sprintjes geven regelmatig 37 km/u aan. En hij is technisch heel sterk. Maar zijn grootste troef is misschien wel zijn energie: "Het is een Duracell-batterij", lachte Noah Sadiki. "Hij geeft ons een boost als hij invalt. Hij loopt overal. Ik ben heel blij voor hem dat hij gescoord heeft."