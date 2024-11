Degreef en Amuzu trekken twee keer scheve situatie tegen Porto recht: Anderlecht nog steeds ongeslagen in Europa League

Anderlecht speelde een verdienstelijke match tegen een niet echt sterk Porto. Toch kwamen die twee keer op voorsprong. De eerste keer maakte Tristan Degreef dat ongedaan, de tweede kwam van de voet van invaller Francis Amuzu. Anderlecht kan met vertrouwen richting de drie laatste matchen.

Anderlecht begon heel sterk. Na een dikke minuut lag de bal al in het net nadat Degreef met een goeie pass Dolberg wegstuurde en die subliem afwerkte. Spijtig genoeg had zijn Deense landgenoot van het scheidsrechterskorps buitenspel gezien.

Vreemde penalty

Paars-wit voetbalde echter gewoon goed en de hoge druk werkte. Er vloeiden wel geen kansen meer uit voort, maar ze hadden duidelijk veldoverwicht. Even later volgde echter de frustratie. Bij een voorzet in de zestien van Anderlecht dook Joao Mario naar de bal. Toen zijn gezicht 30 centimeter van de grond was, raakte Degreef de verdediger toen hij de bal wou ontzetten.

Niks aan de hand dacht iedereen. Eerder gevaarlijk spel van de Portugees, maar blijkbaar kennen we de regels dan toch niet zo goed, want de VAR riep ref Morten Krogh naar het scherm en die keerde snel terug met een zwaar verdict: penalty. Galena schoot die onhoudbaar binnen.

© photonews

Bij paars-wit konden ze hun ogen nog steeds niet geloven. Nu goed, er was nog meer dan een uur te spelen. Tijd genoeg om dat recht te zetten als ze het niet in de hoofden lieten kruipen. Maar Porto had intussen het spelbeeld wel in evenwicht gebracht.

Anderlecht begint echt op niveau te komen

Dit Anderlecht staat wel een pak verder als een maand geleden. Ze kwamen uit de kleedkamer en David Hubert had hen duidelijk gezegd vol voor de aanval te gaan. Na drie minuten had Rits al op de paal gekopt en nog vier minuten later had Degreef de bordjes gelijk gehangen.

Een schoolvoorbeeld van goeie hoge druk zetten: Dendoncker bleef de man in balbezit opjagen, al die zijn passlijnen werden afgesneden en Rits snoepte de bal af. Hij gaf meteen door aan Degreef en die krulde de bal heerlijk in de verste hoek. Een verdiende 1-1.

En ineens was het ook gedaan met het tijdrekken bij Porto. Vreemde ploeg hoor. We kunnen geloven dat er met die speelstijl weinig sympathie voor te vinden is buiten de eigen aanhang. Echt veel voetbal zit er niet in hoor. Een collega merkte op: "Veel beter dan Ludogorets is dit toch niet?"

De Brusselaars hun aanvallend spel is een duidelijke lijn aan het krijgen. Credits to David Hubert. En toch... Ze konden niet doorduwen en vijf minuten voor tijd leek invaller Viera hun lot te bezegelen met een afstandsschot. Dat was echter buiten Francis Amuzu gerekend. Die kwam nog eens naar binnen en schoot via een Portugees lichaamsdeel de 2-2 tegen de netten. Zeker verdiend en zo blijft Anderlecht ongeslagen. Het gevoel bleef echter dat er nog meer in zat.