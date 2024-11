Mag Anderlecht beginnen dromen in de Europa League? "Ik geloof dat we daar kunnen geraken"

RSC Anderlecht heeft donderdag waarschijnlijk zijn gevaarlijkste tegenstander ontmoet. FC Porto is op papier een team van Champions League niveau. Maar Anderlecht heeft bewezen dat het ambitieus kan en mag zijn.

RSC Anderlecht begint dit seizoen serieus aan kracht te winnen en is praktisch al zeker van de top 24 met 11 punten, ondanks twee opeenvolgende gelijke spelen in Europa. FC Porto was zeker de grootste test tot nu toe voor de ploeg van David Hubert.

"We waren ervan overtuigd dat we konden winnen voor de wedstrijd", verklaarde Jan-Carlo Simic na afloop. "Maar we stonden tegenover een groot team, met veel individuele kwaliteiten."

"We kunnen blij zijn met dit punt", erkent de Serviër. Het behaalde punt zou Anderlecht enkele plaatsen in de ranglijst kunnen kosten, maar de top 8 moet een haalbaar doel blijven.

"We weten niet precies waar we heen gaan, maar we zijn op de goede weg. Ons team is erg jong, met spelers uit 2002, 2003... Maar we blijven samen groeien. Dit soort wedstrijden, met het publiek achter ons, kan ons alleen maar helpen", verzekert Simic.

"Is de top 8 ons doel? Ik geloof in ieder geval dat we daar kunnen geraken. Als dat zo is, des te beter. Maar als dat niet zo is, dan zullen we blijven werken", besluit de Anderlecht-verdediger. "Ik denk dat deze wedstrijd tegen zo'n team in ieder geval laat zien hoe goed we kunnen zijn."