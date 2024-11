Jonge Anderlecht-speler vol trots en heeft complimenten voor zijn nog jongere ploegmaats: "Hij redde ons"

Na het 2-2-gelijkspel tegen Porto toonde Anderlecht-verdediger Jan-Carlo Simic zich tevreden met het resultaat. "We hebben er altijd in geloofd dat we een resultaat konden halen, zelfs na de tegentreffer in de 83ste minuut", vertelde de jonge verdediger.

"Het was een goeie match, en we kunnen bouwen op dit resultaat. Dit is mentaal belangrijk voor ons. Twee keer een achterstand ombuigen is niet simpel, zeker niet tegen een sterke ploeg als Porto."

Simic ziet duidelijke progressie bij Anderlecht, ondanks de vele nieuwe spelers in de selectie. "We hebben als team stappen gezet en we blijven groeien. De ontwikkeling zit goed, maar we moeten blijven werken."

"Dit was een goed resultaat, zeker als je kijkt hoe jong ons team is. We hebben laten zien dat we in staat zijn om de top-8 te halen, en we zullen er alles aan doen. Als dat lukt, zijn we blij, en anders blijven we werken. We bekijken het match per match."

De jonge verdediger had ook lovende woorden over voor zijn ploegmaats. "Degreef veroorzaakte de penalty, maar dat kan gebeuren. Hij heeft enorme kwaliteiten en verdient dit moment. Ik ben heel trots op hem. Ook Nunzio, die zijn debuut maakte, redde ons op het einde nog. De jonge spelers hier doen het goed, en we werken allemaal hard. Dat maakt me trots."

Voor Simic zelf gaat het snel, maar hij blijft gefocust op zijn ontwikkeling. "Ik ben nog jong en kan nog veel verbeteren. Het is geweldig om dit soort wedstrijden te spelen, maar ik moet blijven werken. Vorig seizoen speelde ik vooral bij de U19, dus dit is een grote stap. Ik ben blij en dankbaar dat de club in mij gelooft. Spelers zoals Zanka helpen ons enorm met hun ervaring. Het is fijn om van hen te leren."