Remco Evenepoel blijft een zware Anderlecht-fan, duikt op in Lotto Park en heeft ook nieuwtje: "Verschijnt in juli"

Na een schitterend koersjaar geniet Remco Evenepoel met volle teugen van zijn rustige periode. De olympische kampioen dook gisteren ook op in het Lotto Park om Anderlecht tegen Porto aan het werk te zien.

"Nu kan ik eens dingen doen die tijdens het seizoen onmogelijk zijn", zei hij. De ontspanning beperkt zich niet tot het voetbalstadion. Op Instagram deelde Evenepoel een filmpje waarin hij zijn nieuwe auto, een gloednieuwe BMW M5, in ontvangst neemt.

"Dat zijn toch leuke momentjes", straalde hij. Een welverdiend cadeautje na een jaar waarin hij geschiedenis schreef op de fiets.

Hoewel de rustperiode ideaal is om te ontspannen, blijft Evenepoel ook bezig met zijn sport. "Het is geen echte vakantie meer", geeft hij toe. "Maar deze periode is een combinatie van trainen, rusten en dingen doen die anders niet kunnen. Daarom ben ik hier dus", vertelde hij tijdens de rust van de wedstrijd aan Play.

Evenepoel weet echter nooit helemaal aan de camera’s te ontsnappen. Netflix zou hem volgen voor een documentaire over zijn leven en carrière. "Normaal gezien verschijnt die in juli", onthult hij. "Ze zouden me vanavond ook filmen, maar dat is afgesprongen."