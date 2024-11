Vandenhaute klopt zich op de borst: Anderlecht komt met financiële primeur sinds 2017

RSC Anderlecht heeft een positieve jaarrekening. En dus is voorzitter Wouter Vandenhaute een heel gelukkig man. Het is de eerste keer sinds 2017 dat de netto-jaarrekening positief is bij paars-wit.

Om te beginnen: ook in 2021-2022 was er eens winst te zien op de jaarrekening, maar dat was toen niet écht netto - het ging om een kwijtschelding van heel wat schulden door de aandeelhouders. Voor het eerst winst bij Anderlecht Voor het seizoen 2022-2023 zijn de cijfers wél netto in de plus. Er is zo'n anderhalf miljoen euro winst geboekt door RSC Anderlecht. En daar zijn ze binnen de club heel erg blij mee. Zeker gezien de cijfers van een paar jaren daarvoor. Een verlies van 27 miljoen (2018-2019) of 36 miljoen (2019-2020), dat mocht niet meer gebeuren. Zeker nu de regels rond de financial fair-play en de financiën richting Licentiecommissie alleen maar strenger zijn geworden. Eigen kapitaal en de weg naar de top Bovendien is er ondertussen ook vijf miljoen eigen kapitaal voorhanden, ook dat is van waarde. De inkomsten lagen vorig jaar boven de 100 miljoen euro, onder meer door de verkoop van Verbruggen en Doku. "Het was niet makkelijk om Anderlecht financieel weer op de rails te krijgen, maar ik ben blij dat de inspannningen van de aandeelhouders lonen. Net als de inzet en de discipline van het management. Een gezonde financiële basis is cruciaal om de weg terug naar de top verder te zetten", aldus voorzitter Vandenhaute bij Het Nieuwsblad.