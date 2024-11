LIVE: Al een Anderlechts doelpunt afgekeurd

In de vorige Europa League-wedstrijden roteerde David Hubert nog vlotjes. Thuis tegen een topclub als Porto gaat hij dat waarschijnlijk niet doen. Paars-wit wil immers een statement maken.

David Hubert is niet iemand die zich verstopt. Een Portugese journaliste wou gisteren weten wat de ambities zijn in de Europa League en Hubert antwoordde zonder verpinken: "De Europa League winnen. We zijn realistisch, maar we moeten ook ambitieus zijn. We willen elke wedstrijd winnen!"

Van een coach die het DNA van de club begrijpt gesproken. Hubert weet ook wel dat de kansen miniem zijn, maar hij gaat zich ook niet verstoppen. Porto zit in crisis en een plaats bij de top acht veroveren zou een fantastische prestatie zijn.

Het zou het blazoen van de club ook oppoetsen en dus zal hij niet gaan wisselen om te wisselen. Thomas Foket komt er uiteraard in als vervanger van de geblesseerde Sardella, maar voor de rest hoeft er niet veel anders dan zondag verwacht worden.

De enige vraag is of hij Yari Verschaeren, toch wat uit de gratie gevallen, een nieuwe kans geeft op het middenveld of Théo Leoni laat staan. Verwacht wordt dat de nummer 10 van paars-wit aan de aftrap zal staan. Dan zou Dendoncker zijn rentree in de basis ook nog een paar dagen uitgesteld worden.

Het koningskoppel vooraan, Stroeykens-Dolberg, zal sowieso behouden blijven. Luis Vazquez zal zich met een handvol minuten moeten tevreden stellen. Of toch afwachten wat het wedstrijdverloop zal worden. Oh ja, Amuzu of Edozie? Voorlopig wil Hubert niet te veel risico nemen met Ciske.

Verwachte elf: Coosemans, Foket, Simic, Zanka, N'Diaye, Rits, Verschaeren, Stroeykens, Edozie, Dreyer, Dolberg