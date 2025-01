LIVE: Anderlecht met heel veel afwezigen, maar ook Hoffenheim heeft zware problemen: absolute sterkhouder ligt eruit

Vanavond staat Anderlecht voor een stevige uitdaging in de Europa League om de top acht in de Europa League te halen tegen het Duitse Hoffenheim. Beide ploegen kampen met een lange lijst afwezigen, waardoor beide coaches hun plannen moeten bijstellen.

Voor paars-wit is het vooral de afwezigheid van enkele ervaren krachten die zwaar doorweegt, terwijl Hoffenheim zonder zijn vaste doelman en een recente winteraanwinst naar het Lotto Park afreist.

David Hubert moet het stellen zonder Kasper Dolberg en Colin Coosemans, die niet tijdig fit raakten voor deze wedstrijd. Ook Samuel Edozie en Jan Vertonghen zijn niet inzetbaar, terwijl Majeed Ashimeru nog steeds herstellende is en mogelijk niet helemaal speelklaar zal zijn.

Er is twijfel over Moussa N’Diaye, die afgelopen weekend zijn enkel verzwikte. Bovendien zijn de nieuwkomers Adryelson, Hey en Huerta niet speelgerechtigd, wat de keuzes van Hubert verder beperkt.

Bij Hoffenheim ligt het grootste probleem in doel. Kapitein en eerste doelman Oliver Baumann is out met een enkelblessure en zal vier tot zes weken niet spelen. Zijn afwezigheid wordt als een grote aderlating beschouwd, aangezien Baumann al elf seizoenen het doel van Hoffenheim verdedigt. Hij wordt vervangen door de onervaren Luca Philipp, die weinig ervaring heeft op het hoogste niveau.

Daarnaast moet Hoffenheim het zonder Gift Orban stellen. De voormalige Gent-spits maakte deze winter de overstap van Lyon naar de Bundesliga-club, maar is net als Anderlecht-aanwinst Huerta niet speelgerechtigd voor de Europa League. Coach Christian Ilzer heeft bovendien te maken met tien blessuregevallen binnen zijn selectie, waardoor ook hij flink moet puzzelen.

Voor Anderlecht wordt het een belangrijke test in Europa, zeker met het oog op de zware weken die volgen in de competitie. Hubert zal hopen dat zijn team de afwezigheden kan opvangen en dat spelers als Degreef en Amuzu het verschil kunnen maken. Tegen een verzwakt Hoffenheim, dat in de Bundesliga wisselvallig presteert, liggen er kansen.