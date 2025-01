Het bestuur zal nog eens extra gevloekt hebben: Anderlecht loopt miljoenen mis na bijzonder pijnlijke afloop van League Phase

Anderlecht leed een zeer pijnlijke nederlaag tegen Hoffenheim op donderdag. Het spel was niet wat het moest zijn, en dat heeft niet alleen sportieve gevolgen.

Anderlecht verloor na een spektakelstuk met 3-4 van het Duitse Hoffenheim. Op een bepaald moment stond paars-wit 1-4 achter, maar ze kwamen nog bijna helemaal terug.

Daardoor eindigde de club op plaats 10 in de League Phase, terwijl ze met een punt al zeker waren van de top 8 en bij een overwinning zelfs 5e hadden geweest. Een drama op sportief vlak dus.

Nu moet Anderlecht nog twee wedstrijden spelen in de tussenronde, en dat had voorkomen kunnen worden. Maar ook op financieel vlak is het een serieuze domper dat die top 8 niet werd gehaald.

Het prijzengeld voor de 1/8e finales te bereiken bedraagt namelijk 1,75 miljoen euro, meldt Sporza. Bij een gelijkspel zouden ze nog eens 150.000 euro hebben opgestreken en bij een zege zelfs 450.000 euro.

Een hogere eindpositie in de League Phase had ook meer geld opgebracht. In de top 8 eindigen levert dan ook nog eens 300.000 euro meer op dan eindigen tussen plaatsen 9 en 16. Dan komt het er uiteindelijk op neer dat Anderlecht bij een gelijkspel 2,35 miljoen meer had verdiend, en bij een overwinning 2,875 miljoen... Het bestuur zal gevloekt hebben.