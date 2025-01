Wat was dit? Anderlecht domineert Hoffenheim, maar mist top acht door ongezien defensief geblunder en vier (!) tegengoals

Anderlecht speelde een heel sterke eerste helft. Er leek geen vuiltje aan de lucht en ze klommen zelfs op voorsprong via een knappe goal van Luis Vazquez. Maar wat er in de tweede helft gebeurde? Onbegrijpelijk! De defensie van paars-wit was ineens een drama zonder weerga...

David Hubert koos voor een meer aanvallende opstelling en dat leek eerst wel te lonen. Anderlecht trad aan in een 4-3-3 met Verschaeren, Degreef en Hazard heel kort bij elkaar. En dan zie je wel eens knappe combinaties hoor.

40 perfecte minuten

De drie zijn technisch bovengemiddeld en lieten dat ook zien tegen Hoffenheim, dat wel ook wel heel wat basisspelers moest missen. Het publiek genoot er wel van en Anderlecht beloonde zichzelf ook voor zijn vele werk en hoge druk. Met een goal die deugd zal gedaan hebben voor Luis Vazquez.

De Argentijn kreeg dit seizoen al heel wat kritiek, maar hoe hij na 18 minuten afwerkte... dat was van het betere werk. Weggestuurd door Sardella hield hij zijn verdediger af, kapte zich vrij en schoot met een mooie boog in de verste hoek binnen. Iedereen blij in het Lotto Park, dat was het voetbal dat ze wilden zien.

Alles verliep 40 minuten perfect volgens plan tot... Dendoncker bij een corner volledig naast de bal kopte en Hranac de score volledig tegen de gang van het spel in op 1-1 kon brengen. Niks aan de hand, want de top acht was bij die stand nog altijd binnen.

Ongezien geblunder

Maar Anderlecht ging aan het blunderen achteraan in de tweede helft. Augustinsson verloor de bal aan de middenlijn en heel de verdediging was naar links opgeschoven. Niemand die nog oog had voor Bischof die helemaal vrij liep op rechts en alleen op doel af mocht.

Hoe was het allemaal mogelijk? Hoffenheim kwam amper aan de goal van Anderlecht, maar stond vijf minuten later wel op 1-3. Weeral geklungel in de thuisverdediging en Mokwa mocht een rebound helemaal vrij inschieten. En de 1-4 volgde ook snel, opnieuw na dramatisch verdedigen. De nieuwe aanwinsten zullen nodig zijn om de gatenkaas te dichten.

Anderlecht perste er nog een slotoffensief uit en Goto en Augustinsson konden de score op 3-4 brengen. Er was ineens weer geloof, maar de gelijkmaker wou niet meer vallen. Zuur, héél zuur. De laatste twee wedstrijden gaan ook zwaar op de maag van het bestuur liggen, geloof ons vrij.