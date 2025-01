Toch wel één groot lichtpunt bij Anderlecht: "Het zo uit handen geven, dat doet pijn"

Als je lichtpuntjes moest zoeken in de match van Anderlecht tegen Hoffenheim kom je automatisch uit bij Yari Verschaeren. Die speelde eigenlijk een heel sterke match en had zich weinig te verwijten.

Geen top acht voor Anderlecht in de Conference League. In eigen huis leek paars-wit lange tijd controle te hebben tegen Hoffenheim, maar in een desastreuze tien minuten in de tweede helft ging alles mis. De Duitsers wonnen uiteindelijk met 3-4, waardoor Anderlecht naar de tussenronde van de Europa League moet.

“Dit is moeilijk te verklaren", zuchtte Yari Verschaeren na afloop. “We speelden een heel goede eerste helft en stonden verdiend voor. Zelfs na de 1-1 was er nog geen probleem, want we kwamen goed uit de kleedkamer. Maar dan geven we het in tien zwakke minuten helemaal weg.”

Anderlecht vocht zich nog terug van 1-4 naar 3-4, maar de tijd om een gelijkspel uit de brand te slepen ontbrak. “We mogen trots zijn op hoe we nog zijn teruggekomen", vond Verschaeren. “Maar het blijft ontzettend jammer dat we geen punt pakken.”

Door de nederlaag valt Anderlecht net buiten de top acht, een bittere pil voor de Brusselaars. “Dat is heel zuur", gaf Verschaeren toe. “Vooral omdat we eigenlijk een goede wedstrijd speelden. Het zo uit handen geven, dat doet pijn.”

Toch kijkt de middenvelder met trots terug op de Europese campagne van zijn ploeg. “We hebben een mooi parcours afgelegd", besloot hij. “Alleen jammer dat het zo moest eindigen.”