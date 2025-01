Dit is momenteel de situatie rond Francis Amuzu: nog meer gegadigden daagden de voorbije uren op

Vertrekt Francis Amuzu nog bij Anderlecht in de komende dagen? De kans zit erin, want er is momenteel heel veel interesse, maar onderstaande genoemde ploegen zullen zich nog bij Anderlecht moeten melden.

We legden deze week al uit dat het transferdossier van Amuzu eigenlijk heel gecompliceerd is. Zijn contract loopt eind dit seizoen af en natuurlijk ruiken er nu verschillende ploegen hun kans, want ze willen hem voor een habbekrats ophalen bij Anderlecht. Er werd al gewag gemaakt van een transfersom van 1,5 miljoen euro (Gremio), maar momenteel is er nog geen enkel concreet bod bij Anderlecht binnengekomen. Ook niet van Napoli of Mallorca, die ook al aan hem gekoppeld worden. Er wordt veel gebeld met zijn entourage en Amuzu staat open voor een transfer, maar moet niet absoluut weg. Hij wil naar een ploeg waar hij kan spelen. Er zijn immers nog meer opties. Ook het Franse Nice - weeral - en Leicester zijn immers geïnteresseerd. Met nog een half jaar contract wil Anderlecht natuurlijk nog iets van hem krijgen, maar voor 1,5 miljoen kunnen ze geen waardige vervanger vinden. Ze zijn er zich op aan het voorbereiden, maar Olivier Renard wil het onderste uit de kan halen. Voor Amuzu wordt het tijd om eens andere lucht op te snuiven, maar hij wil vooral de juiste keuze maken. Het Braziliaanse Gremio, dat is een exotisch avontuur waar hij zich waarschijnlijk niet meer in de kijker gaat spelen van Europese ploegen. Napoli is dan weer een Italiaanse topclub en die gaan waarschijnlijk nog een andere winger halen om Kvaratskhelia te vervangen. Het financiële voorstel van Mallorca zou dan weer te laag zijn. En Nice? Ja, die keren elke keer terug als het om Amuzu gaat...