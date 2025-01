Anderlecht zit met een heel moeilijk transferverhaal: "Een goed half jaar zonder blessures zou iedereen ten goede komen"

Olivier Renard heeft er al een goeie transferwinter opzitten. Toch is er op de achtergrond één speler waar hij zich zorgen over maakt en die eigenlijk een fameuze som zou moeten opbrengen. Maar... Francis Amuzu is een heel moeilijk verhaal geworden.

Amuzu zit aan zijn zevende jaar in de A-kern bij Anderlecht en dat had niemand verwacht toen hij zijn stormachtige doorbraak kende. Ja, er waren 'defauts' aan, maar dat zou in de loop der jaren wel opgelost worden. De razendsnelle winger verloor zijn 'cool' voor doel, maar dat zou wel komen met de jaren en ook aan zijn voorzetten kon gewerkt worden.

10 miljoen laten liggen

Afgelopen weekend speelde hij echter zijn 250ste match voor paars-wit. Daarin verzamelde hij 28 goals en 31 assists. Niet slecht. Dat is een beslissende actie om de 229 minuten voor de linkse winger. En toch geraakte Anderlecht hem niet kwijt.

Er was in de zomer van 2022 Nice dat heel concreet werd en zelfs 10 miljoen wou bieden, maar Anderlecht bewoog toen hemel en aarde om hem toch te houden. Ze hadden een tekort aan wingers en er was geen geld voor handen om een nieuwe te kopen. En dus kreeg Amuzu alweer een contractverlenging, aan alweer verbeterde voorwaarden.

Dat maakte hem één van de bestbetaalde spelers in de huidige kern. Dat contract loopt eind dit seizoen af, al heeft Anderlecht nog een cluboptie van een extra jaar. Dat gaan ze nu moeten activeren, want het lijkt er niet op dat Amuzu deze winter gaat vertrekken.

Gratis vertrekken is geen optie

Maar Anderlecht wil hem eigenlijk wel absoluut laten vertrekken. Zijn marktwaarde is al serieus gedaald van 8 miljoen in 2022 naar 4,5 miljoen nu. De vele blessures hebben daar uiteraard ook mee te maken. Als ze de cluboptie activeren, moet hij deze zomer echt wel weg - dat wil hij zelf ook - want ze willen de loonlast in evenwicht houden.

Amuzu is dus een moeilijk geval, want gezien zijn huidig loon en zijn blessureverleden staan de clubs momenteel ook niet in de rij voor hem. En Anderlecht kan het zich niet permiteren om hem gratis uit de deur te laten lopen. Dat zou het businessmodel onder druk zetten. Neerpede-boys zijn immers nog altijd de levensader van de club.

Olivier Renard zal dus een oplossing moeten zoeken waarin alle partijen zich kunnen vinden. Amuzu wil ook andere lucht opsnuiven. Op zijn 25ste had hij niet verwacht nog bij zijn opleidingsclub te zitten. Een goed half jaar zonder blessures zou iedereen van pas komen.