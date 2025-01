Met Belgen in een hoofdrol: dartelend Union SG schiet zichzelf meermaals in de voet, zware tegenstander wacht

Union SG kon met een zege tegen de Rangers mogelijk nog de top-8 halen, maar alvast zeker zijn van de top-16. In Schotland hebben ze echter nagelaten de kansen af te werken en daar moet het eigenlijk vooral naar zichzelf kijken.

Union SG moest het zonder de geschorsten Burgess en Machida doen, terwijl er ook nog heel wat spelers in de lappenmand zaten. En dus was het puzzelen voor Pocognoli, die maar wat graag wilde winnen op bezoek bij Rangers en Philippe Clement.

In de eerste helft konden we spreken van een zeer gelijkopgaande wedstrijd. Union kreeg een eerste kansje, maar aan de overkant was het meteen raak. Een corner werd prima uitgespeeld en ex-Standardspeler Raskin kopte sterk binnen.

Raskin en Dessers bepalend bij Rangers

Vlak voor de rust kwam Union SG op gelijke hoogte, maar het doelpunt van Ivanovic werd afgekeurd vanwege nipt buitenspel. Even later was het ook aan de overkant raak, maar ook daar ging het feestje voor Cyriel Dessers niet door vanwege zo mogelijk nog nipter buitenspel.

Na de koffie begon Union furieus. Ivanovic had de 1-1 meteen aan de voet, even later miste ook Fuseini een onbegrijpelijke kans - nadat hij de doelman al had weten te omspelen. En opnieuw viel het doelpunt aan de overkant.

De voorbereiding en pass achteruit was van landgenoot Cyriel Dessers, Cerny tikte de 2-0 tegen de touwen. Even later viseerde hij nog eens de paal, daarna was het opnieuw al Union SG wat de klok sloeg. Niang kwam met de waarschuwing, vijf minuten voor tijd was er de 2-1 via MacAllister.

Union laat het liggen

De Brusselaars gingen vervolgens op zoek naar de gelijkmaker, maar Sykes en Rodriguez schoten nog grote kansen over de kooi van de Schotse doelman. En zo bleef het uiteindelijk alsnog bij 2-1 voor Rangers.

De Schotten duiken zo zelfs de top-8 en mogen een ronde overslaan in de Europa League. Union SG eindigt op de 21e plaats en krijgt in de tussenronde Steaua Boekarest of Ajax Amsterdam over de vloer en moet eerst thuis beginnen.