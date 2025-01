Voormalige JPL-coach zegt wie van hem de Gouden Schoen mag winnen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Gouden Schoen wordt binnen enkele dagen uitgedeeld. Alexander Blessing gaf zijn favorieten.

Alexander Blessin traint ondertussen St. Pauli in Duitsland. Hij wou graag dichter bij zijn familie zijn en dat is hem gelukt. Voordien was hij actief bij Union SG.

Hij zou graag hebben dat iemand van zijn ex-club de Gouden Schoen wint. "Cameron Puertas en Mohammed Amoura waren écht goed", begint hij bij Het Laatste Nieuws. "Het enige probleem is dat ze slechts in één stemronde punten gepakt hebben."

"Ze waren belangrijk voor Union, ook in de play-offs. Maar goed… (Denkt na) Amoura speelt zó goed in de Bundesliga. De kranten hier vragen zich zelfs af wat zijn volgende stap zal zijn. Hij maakt indruk", gaat hij verder.

“Bij Union was hij soms nog een kind - een beetje koppig. Maar nu… En met Cameron heb ik onlangs nog gesproken. (Lacht) Ik heb hem gezegd dat hij altijd naar de Bundesliga mag komen zodat ik hem meer kan zien spelen. Helaas hebben wij het geld niet om hem naar Sankt Pauli te halen."

Hij vermoed dat iemand van Club Brugge uiteindelijk wel zal winnen. "Club Brugge speelde uitstekende play-offs. Dan moet je kijken wie er voor hen belangrijk was. Ik denk wel dat het iemand van Club zal worden. Ook al doet het Racing Genk het momenteel uitstekend. Maar zoals daarnet gezegd: ik hoop eigenlijk dat het iemand van Union wordt. We speelden bijna een perfect seizoen."