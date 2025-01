Philippe Clement wil toch nog iets duidelijk maken: "Er zijn veel verhalen verschenen in België die totaal niet kloppen"

Philippe Clement en zijn Rangers wonnen donderdagavond met 2-1 van Union SG. Daardoor eindigden ze net op de 8e plaats.

Rangers FC moet geen tussenronde spelen in de Europa League. De Schotse club verzekerde zich van de achtste plaats na de zege tegen Union SG.

"Of ik gehoopt had op de plek in de top acht? Toch wel. Ook al wist ik dat we afhankelijk waren van de resultaten in andere wedstrijden. Weet je waar ik het meeste trots op ben? We speelden tegen vier andere ploegen die zich rechtstreeks gekwalificeerd hebben. Dat maakt onze prestatie enkel sterke", vertelde coach Philippe Clement na afloop volgens Het Laatste Nieuws.

In de eigen competitie telt zijn club nu wel al tien punten minder dan Celtic. De afgelopen maanden verscheen regelmatig in het nieuws dat Clement onder druk stond, maar daar is niet veel van aan volgens hem.

"Er zijn veel verhalen verschenen in België die totaal niet kloppen. Maar ik ben daar niet mee bezig. Wij hebben de vraag gekregen om mee te werken aan een project om jonge spelers beter te maken. Dáár ben ik mee bezig."

"Alle mensen die ik ken in België onderschatten deze club. Je hebt nu zelf de sfeer meegemaakt. Dit is een massale club met heel veel fans, hoge verwachtingen, een grote concurrentiestrijd met Celtic en de pers die zwart-wit denkt. Maar die sfeer…", besluit de Belgische trainer.