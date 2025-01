"Ik hoop ooit opgeroepen te worden": voormalige JPL-speler heeft zeer duidelijke boodschap voor nieuwe bondscoach Rudi Garcia

Nicolas Raskin tekende bij de Rangers in de hoop dat deze transfer hem dichter bij de Rode Duivels zou brengen. Onder Domenico Tedesco was dit niet het geval; wat zal er nu gebeuren nu Rudi Garcia bondscoach is?

Door in januari 2023 naar Glasgow Rangers te trekken, dacht Nicolas Raskin zeker niet dat hij twee jaar later nog steeds geen enkele oproep voor de Rode Duivels zou hebben gekregen. De voormalige belofteninternational (9 caps) heeft nog niet de stap naar het A-elftal gezet.

De volgende selectie zal ook de eerste zijn onder Rudi Garcia, de nieuwe bondscoach. Dit seizoen heeft Raskin zijn basisplaats herwonnen en is zelfs af en toe aanvoerder bij de Rangers.

Op zijn positie is er veel concurrentie, maar het is nog niet duidelijk welke hiërarchie de nieuwe bondscoach zal instellen: zal hij kiezen voor ervaring, spelers uit de Pro League, spelers die in het buitenland spelen...? Het uitvallen van Orel Mangala zal automatisch ook een plaats vrijmaken, waar onder andere Vanaken, Sambi Lokonga... en dus Raskin aanspraak op zullen maken.

"Ik heb gehoord van de benoeming van Rudi Garcia, dat is goed. Ik heb laten zien dat ik het niveau heb, zowel in de Schotse eerste klasse als in Europa. Ik doe mijn uiterste best en hoop ooit te worden opgeroepen", zegt Nicolas Raskin hierover tegen de RTBF. "Ik zal hard blijven werken."

De eerste selectie van Garcia zou begin maart bekend moeten worden gemaakt. Op 20 maar trekken de Rode Duivels naar Murcia voor de 'uitwedstrijd' tegen Oekraïne.