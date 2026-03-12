LIVE: KRC Genk moet thuis resultaat boeken, Freiburg-coach doet opvallende uitspraak

Racing Genk staat donderdagavond voor een lastige opdracht in de Europa League. In de Cegeka Arena willen de Limburgers tegen SC Freiburg een stevige uitgangspositie afdwingen.

Racing Genk neemt het donderdagavond op tegen SC Freiburg in de achtste finale van de Europa League. De heenwedstrijd gaat om 21u door in de Cegeka Arena.

De Limburgers hadden niet de beste generale repetitie met oog op de EL-clash. Afgelopen weekend gingen ze met 2-1 onderuit op het veld van Union SG, zonder echt goed te spelen.

SC Freiburg tempert verwachtingen, Genk moet thuis resultaat boeken

Freiburg speelde 3-3-gelijk tegen Bayer Leverkusen en staat momenteel achtste in de Bundesliga. De Duitse club lijkt vanavond de favoriet te zijn, al proberen ze die druk van zich weg te houden.

Of ze vrede kunnen nemen met een gelijkspel? "Dat is voor de wedstrijd moeilijk te zeggen, maar omdat we thuis sterk zijn, zouden we daar wel mee kunnen leven", zei trainer Julian Schuster.



De Smurfen moeten er vooral alles aan doen om een goede uitgangspositie te versieren. Op Freiburg nog voor een ommekeer zorgen zou enorm moeilijk moeilijk worden. Bij Genk is iedereen fit.