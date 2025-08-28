KRC Genk KRC Genk
1-2
(5-1)
Lech Poznan Lech Poznan
gnkKRC Genk
Lech Poznan
Junya Ito 31'
1-0
1-1
43' Kornel Lisman
1-2
56'
Datum: 28/08/2025 20:00
Competitie: Europa League
Speeldag: Play-offs (T)
Stadion: Cegeka Arena
KRC Genk in eigen huis onderuit tegen Lech Poznan, maar speelt wel Europa League
Robby Morren vanuit Cegeka Arena
| 7 reacties
Foto: © photonews

Racing Genk heeft de kwalificatie voor de Europa League op zak, maar het kon na de 1-5 uit de heenwedstrijd de kers niet op de taart zetten voor de eigen supporters. De Limburgers gingen donderdagavond met 1-2 onderuit tegen Lech Poznan.

Thorsten Fink was er gerust in na de 1-5 zege uit de heenwedstrijd en gooide zijn team volledig overhoop. Hij bracht met Nkuba, Medina en Kongolo 3 nieuwe namen in de defensie en verder mochten ook Sattlberger, Adedeji-Sternberg, Ito en Hrosovsky starten.

Junya Ito scoort 

Een eerste hoogtepunt voor het thuispubliek was de verwelkoming van Junya Ito, die opnieuw zijn opwachting maakte in het shirt van Genk. De Japanner had exact een halfuur nodig om de weg naar de netten te vinden. Hij was sneller dan zijn bewaker in de grote rechthoek en duwde het leer in de hoek binnen. (1-0){READALSO}

Het was pas het eerste echte gevaar van de thuisploeg want daarvoor had het experimentele elftal van Fink de Poolse doelman nog niet kunnen bedreigen. De bezoekers waren gevaarlijk geweest op een hoekschop, maar het Genkse sluitstuk Lawal redde en Skrzypczak kopte naast.

Genk incasseert vermijdbare gelijkmaker van Lech Poznan

Toch incasseerden de Limburgers de gelijkmaker nog voor rust. Kongolo verloor het duel, Matte Smets kon Lisman niet volgen en die trapte vanuit een wel heel scherpe hoek hoog binnen. Misschien had Lawal hier wel meer kunnen doen. 1-1 bij de rust.

Na tien minuten in de tweede helft kwam Genk zelfs op achterstand. Toegegeven, het was een heerlijke vrijschop van Bengtsson waar Lawal geen verhaal tegen had. Het geloof leefde op bij de Polen, maar Genk bleef vooruit voetballen. Een geweldige pegel van Medina werd gered.

Met nog een kwart wedstrijd te gaan, gooide coach Fink Heynen, Sor en Steuckers in de strijd. Na een enorme blunder van Kongolo, die woog toch te licht vanavond, kon Genk enkel opgelucht ademhalen omdat Bengtsson het geschenk niet aannam en onbegrijpelijk naast mikte.

Geen zege voor eigen publiek

De thuisploeg zocht nog naar de gelijkmaker. Schoten van Karetsas en Sor werden door de Poolse goalie gered. Genk mag aantreden in de Europa League, maar het contrast met de heenwedstrijd was groot, het thuispubliek heeft niet gekregen waar het op had gehoopt.

Opstellingen

KRC Genk KRC Genk
  Speler G
6 Smets Matte 90' -
9 Oh Hyun-Gyu 89' -
10 Ito Junya  67' -
17 Hrosovský Patrik 67' -
19 Medina Yaimar 78' -
20 Karetsas Konstantinos 90' -
24 Sattlberger Nikolas 90' -
26 Lawal Tobias 90' -
27 Nkuba Ken 90' -
32 Adedeji-Sternberg Noah 67' -
44 Ndenge Kongolo Josue 90' -
  Bank G
3 Sadick Aliu Mujaid -  
7 Steuckers Jarne 23' -
8 Heynen Bryan 23' -
14 Sor Yira Collins 23' -
18 Kayembe Joris 12' -
21 Bangoura Ibrahima Sory -  
28 Kiaba Brughmans Lucca -  
29 Mirisola Robin 1'  
34 Palacios Adrian -  
71 Stevens Brent -  
77 El Ouahdi Zakaria -  

Lech Poznan Lech Poznan
  Speler G
4 Bragança Moutinho João Gervásio 90' -
6 Ouma Timothy 90' -
15 Gurgul Michal 90' -
19 Fiabema Bryan 61' -
27 Monka Wojciech   90' -
41 Mrozek Bartosz 90' -
43 kozubal antoni 45' -
56 Lisman Kornel 90' -
72 Skrzypczak Mateusz 60' -
77 Palma Luis 45' -
99 Rodriguez Pablo 70' -
  Bank G
3 Douglas Alex 30' -
17 Szymczak Filip 29' -
23 Thórdarson Gisli 45' -
24 Jagiello Filip -  
31 Bakowski Krzysztof -  
Herbeleef KRC Genk - Lech Poznan

Vooraf

LIVE: Genk-coach Fink heeft al knopen doorgehakt voor match tegen Lech Poznan

08:15

Genk ontvangt Lech Poznan met een comfortabele 1-5 voorsprong. Fink wil nog niet te vroeg juichen, maar roteren doet hij wel: Ito en Karetsas starten in de basis.

