KRC Genk in eigen huis onderuit tegen Lech Poznan, maar speelt wel Europa League

Racing Genk heeft de kwalificatie voor de Europa League op zak, maar het kon na de 1-5 uit de heenwedstrijd de kers niet op de taart zetten voor de eigen supporters. De Limburgers gingen donderdagavond met 1-2 onderuit tegen Lech Poznan.

Thorsten Fink was er gerust in na de 1-5 zege uit de heenwedstrijd en gooide zijn team volledig overhoop. Hij bracht met Nkuba, Medina en Kongolo 3 nieuwe namen in de defensie en verder mochten ook Sattlberger, Adedeji-Sternberg, Ito en Hrosovsky starten.

Junya Ito scoort

Een eerste hoogtepunt voor het thuispubliek was de verwelkoming van Junya Ito, die opnieuw zijn opwachting maakte in het shirt van Genk. De Japanner had exact een halfuur nodig om de weg naar de netten te vinden. Hij was sneller dan zijn bewaker in de grote rechthoek en duwde het leer in de hoek binnen. (1-0){READALSO}

Het was pas het eerste echte gevaar van de thuisploeg want daarvoor had het experimentele elftal van Fink de Poolse doelman nog niet kunnen bedreigen. De bezoekers waren gevaarlijk geweest op een hoekschop, maar het Genkse sluitstuk Lawal redde en Skrzypczak kopte naast.

Genk incasseert vermijdbare gelijkmaker van Lech Poznan

Toch incasseerden de Limburgers de gelijkmaker nog voor rust. Kongolo verloor het duel, Matte Smets kon Lisman niet volgen en die trapte vanuit een wel heel scherpe hoek hoog binnen. Misschien had Lawal hier wel meer kunnen doen. 1-1 bij de rust.

Na tien minuten in de tweede helft kwam Genk zelfs op achterstand. Toegegeven, het was een heerlijke vrijschop van Bengtsson waar Lawal geen verhaal tegen had. Het geloof leefde op bij de Polen, maar Genk bleef vooruit voetballen. Een geweldige pegel van Medina werd gered.

Met nog een kwart wedstrijd te gaan, gooide coach Fink Heynen, Sor en Steuckers in de strijd. Na een enorme blunder van Kongolo, die woog toch te licht vanavond, kon Genk enkel opgelucht ademhalen omdat Bengtsson het geschenk niet aannam en onbegrijpelijk naast mikte.

Geen zege voor eigen publiek

De thuisploeg zocht nog naar de gelijkmaker. Schoten van Karetsas en Sor werden door de Poolse goalie gered. Genk mag aantreden in de Europa League, maar het contrast met de heenwedstrijd was groot, het thuispubliek heeft niet gekregen waar het op had gehoopt.