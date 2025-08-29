Dit zijn de tegenstanders van Genk in de Europa League: zeker niet onhaalbaar

Dit zijn de tegenstanders van Genk in de Europa League: zeker niet onhaalbaar
Racing Genk kent zijn tegenstanders voor de League Phase van de Europa League. De Limburgers werden vrijdagmiddag gekoppeld aan enkele stevige kleppers én een aantal haalbare kaarten. Het belooft een uitdagend, maar boeiend programma te worden voor de ploeg van Thorsten Fink.

Uit pot 1 kreeg Genk meteen een zware dobber met Rangers. De Schotse topclub ontvangt de Limburgers in Glasgow, waar de sfeer traditioneel indrukwekkend is. Ook Real Betis komt uit de eerste pot en zakt later dit najaar af naar België.

Uit pot 2 werden Braga en Ferencváros geloot. Genk moet naar Portugal voor het duel met Braga, terwijl Ferencváros naar de Cegeka Arena afzakt. Twee teams met Europese ervaring, wat de opdracht voor Genk er niet makkelijker op maakt.

Haalbare kaarten?

Pot 3 leverde Basel en Midtjylland op. Tegen Basel mag Genk in eigen huis proberen te scoren, terwijl de verplaatsing naar Denemarken voor Midtjylland een extra test zal zijn. Beide teams staan bekend als taaie tegenstanders die weinig weggeven.

In pot 4 kwamen Malmö en Utrecht als laatste opponenten uit de trommel. Malmö reist naar Limburg, terwijl Genk in Nederland op bezoek mag bij FC Utrecht. Op papier lijken dit haalbare wedstrijden, maar onderschatting kan dodelijk zijn.

Overzicht van de tegenstanders

  • Pot 1: Rangers (uit), Real Betis (thuis)

  • Pot 2: Braga (uit), Ferencváros (thuis)

  • Pot 3: Basel (thuis), Midtjylland (uit)

  • Pot 4: Malmö (thuis), Utrecht (uit)

