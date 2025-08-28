Fink hecht weinig belang aan thuisnederlaag tegen Lech Poznan: "Blij dat we Europa League spelen"

Racing Genk verloor dan wel in eigen huis tegen Lech Poznan met 1-2, toch was Thorsten Fink gelukkig na afloop. De kwalificatie voor de Europa League is binnen en dat is wat telt. "Ik ben blij", aldus de coach.

"We zijn heel blij dat we in de Europa League spelen, het is al enkele jaren geleden voor deze club. Het is een mooie kwalificatie voor ons. We verloren deze wedstrijd dan wel, maar we plaatsten ons wel en daarmee behalen we ons eerste doel van het seizoen."

"De club kan blij zijn, wij zijn blij. Als speler wil je elke wedstrijd winnen, maar je moet je wel realiseren dat we tegen de Poolse kampioen speelden. Lech Poznan is een goed team", aldus Thorsten Fink.



"Europa League is toch wat anders dan Conference League"

"We wilden in de Europa League geraken en we willen ook onze wedstrijd zondag winnen. Daarom ben ik blij voor het team en voor de supporters. Het is toch wel een verschil als je in de Europa League kan voetballen in plaats van in de Conference League."

"We liepen één keer op een counter van hun en hun tweede goal kwam uit een vrije trap. Verder gaven wij niet veel weg aan de tegenstander." De oefenmeester benadrukt dat hij liefst 8 wissels doorvoerde voor deze partij.

"Ik heb 8 andere spelers gebracht, dat is veel. Je kan niet zoveel wissels doorvoeren en hetzelfde voetbal spelen. Ik wilde sommige spelers wat ritme laten opdoen, anderen verdienden om te spelen omdat ze hard werken op traning."

Belang van match tegen Zulte Waregem

Dat heel wat basisspelers rust kregen, heeft ook te maken met de wedstrijd van zondag tegen Zulte Waregem. Genk begon met slechts 4 op 12 aan het nieuwe seizoen en kan geen nieuw puntenverlies veroorloven. "Alle focus gaat nu naar zondag."