Transfer lijkt er nu helemaal aan te komen: geen spoor van Tolu bij kwalificatie KRC Genk voor Europa League

De kwalificatie van RC Genk voor de Europa League is een feit. Daar had het Tolu zelfs niet voor nodig. Zo lijkt de Nigeriaan wel heel dicht bij een transfer te staan.

We hebben het fenomeen nu al enkele keren zich zien voltrekken in onze competitie. Wanneer een speler met veel transfergeruchten rondom zich plots niet meer op het wedstrijdblad te bespeuren is, is dat een teken van een aanstaande transfer. Dat was alleszins het geval bij Rafik Belghali (van KVM naar Hellas Verona) en Michel-Ange Balikwisha (van Antwerp naar Celtic).

Van Tolu Arokodare was er geen spoor op het blad bij de thuiswedstrijd van RC Genk tegen het Poolse Lech Poznan in de play-offs van de Europa League. Daar kunnen we uit afleiden dat ook voor de Nigeriaan een transfer nu wel zeer dichtbij is. Nochtans was het lange tijd verrassend stil op de transfermarkt rond de man die vorig seizoen zo vaak scoorde.



Genk kwalificeert zich met nederlaag

Het is pas recent dat Wolverhampton Wanderers om informatie vroeg bij Genk, maar de Engelse club leek wel meteen bereid om toe te slaan. Die kans is alleen nog maar groter geworden zien zijn afwezigheid op het voetbalveld donderdagavond. Zonder hem verloor Genk met 1-2, maar dat volstond wel voor de kwalificatie na de 1-5 uit de heenmatch.

Het is echter nog maar de vraag of Thorsten Fink wel op Tolu een beroep zou gedaan hebben als hij niet op het punt stond om een transfer te versieren. Door de uitslag uit de heenmatch besloot de Duitse coach om flink te roteren. Dat liep dus niet bijster goed af, al is het maar hoe je het bekijkt. Ito, Tolu's vervanger, wist immers wel te scoren.

Levert Tolu recordbedrag op voor Genk?

Als Genk Tolu van de hand doet, is het sowieso de bedoeling om flink te cashen. De 24-jarige spits ligt nog onder contract tot 2027. Het is afwachten of er voor hem een transferbedrag op tafel komt dat de 25 miljoen euro die Genk destijds ving voor Sander Berge kan benaderen.