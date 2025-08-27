Dan toch nog een transfer voor Tolu? 'Premier League-club gaat bod indienen'

Tolu Arokodare speelt nog steeds bij Racing Genk, terwijl hij wacht op een transfer. Deze zou eindelijk in de komende dagen kunnen plaatsvinden.

Tolu Arokodare, topschutter van vorig seizoen, trok al interesse van verschillende Europese clubs vanaf januari. Dimitri De Condé wilde echter dat hij het seizoen zou afmaken, met de verzekering dat hij in de zomer verkocht zou worden.

Maar terwijl de Jupiler Pro League al vijf speeldagen bezig is en de grote Europese competities zijn begonnen, is de Nigeriaanse spits nog steeds aanwezig in de selectie van Genk. Hij komt als invaller in actie om een wedstrijd te veranderen, zoals tegen Standard.

Arokodare fungeert als luxe joker sinds het begin van het seizoen, in afwachting van zijn transfer. AC Milan en Napoli, om de blessure van Romelu Lukaku te compenseren, hebben interesse getoond, maar zijn niet verder gegaan.

Eindelijk een transfer voor Tolu Arokodare?

De situatie zou echter kunnen veranderen in de komende uren. Volgens informatie van Het Laatste Nieuws heeft Wolverhampton recentelijk informatie ingewonnen en zou het kunnen toeslaan voor de 24-jarige spits.

Tolu Arokodare ligt nog steeds onder contract tot juni 2027, en zou Genk een mooie winst kunnen opleveren. Hij mag weg, maar de Limburgers willen toch nog 25 miljoen euro.

Een bedrag waar de Wolves mee zouden kunnen instemmen, volgens Het Laatste Nieuws. Een eerste officiële aanbieding wordt zeer binnenkort verwacht.