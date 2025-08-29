Mag Rudia Garcia deze jonge Belg niet vergeten? "Natuurlijk hoop ik erop"

Genk verloor wel met 1-2 van Lech Poznan, maar dankzij de 1-5 heenzege stoten de Limburgers door naar de Europa League. Matte Smets hoopt op een grote naam, al is een haalbare kaart ook welkom.

KRC Genk kon zich donderdagavond plaatsen voor de Europa League tegen Lech Poznan. Nadat de Limburgers in de heenronde al brandhout hadden gemaakt van de Polen (1-5 zege) leek een terugmatch overbodig.

De Smurfen verloren wel met 1-2, maar kwamen eigenlijk nooit in gevaar. Na afloop werd het dus bevestigd: na enkele jaren afwezigheid speelt Racing Genk opnieuw in de Europa League.



Lees ook... Fink hecht weinig belang aan thuisnederlaag tegen Lech Poznan: "Blij dat we Europa League spelen"

Verdediger Matte Smets heeft naar eigen zeggen niet meteen een voorkeur. "Alle ploegen zijn goed voor mij. Het geeft altijd wel een boost als we tegen een grote ploeg uitkomen", zegt hij.

Niet liever hopen op een meer haalbare kaart? "Je wil zo ver mogelijk in Europa geraken, dus misschien wel. Maar langs de andere kant hoop je wel op een echt mooie ploeg, want misschien speel je er in je hele leven maar één keer tegen", aldus Smets.

Vrijdag wordt de selectie van bondscoach Rudia Garcia bekendgemaakt. De centrale verdediger mag hopen. "Elke speler wil er graag bij zijn, dat is gewoon iets heel mooi. Ik hoop er natuurlijk ook op, maar het is moeilijk om in te schatten voor mij. De keuze ligt volledig bij de coach", besluit Smets.