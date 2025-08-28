Volg KRC Genk - Lech Poznan live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00.
-
Datum: 28/08/2025 20:00
Competitie: Europa League
Speeldag: Play-offs (T)
Stadion: Cegeka Arena

Genk ontvangt Lech Poznan met een comfortabele 1-5 voorsprong. Coach Thorsten Fink had aangekondigd dat hij zou roteren en dat doet hij ook met tal van nieuwe namen. Kongolo, Medina en Nkuba starten in de defensie en er zijn ook basisplaatsen voor Karetsas, Sattlberger en Ito.

Tijd   20:00 
Live door Brandon Morren
19:19
 De plensbui is voorbij, de spelers beginnen aan hun opwarming. De grasmat ligt er nu ideaal bij voor een potje spektakel.
19:08
 Welkom bij de live van Genk - Lech Poznan. Een uurtje voor de aftrap valt de regen met bakken uit de lucht boven de Cegeka Arena.

KRC Genk KRC Genk
  Speler
6 Smets Matte  
9 Oh Hyun-Gyu  
10 Ito Junya  
17 Hrosovský Patrik  
19 Medina Yaimar  
20 Karetsas Konstantinos  
24 Sattlberger Nikolas  
26 Lawal Tobias  
27 Nkuba Ken  
32 Adedeji-Sternberg Noah  
44 Ndenge Kongolo Josue  
  Bank
3 Sadick Aliu Mujaid  
7 Steuckers Jarne  
8 Heynen Bryan  
14 Sor Yira Collins  
18 Kayembe Joris  
21 Bangoura Ibrahima Sory  
28 Kiaba Brughmans Lucca  
29 Mirisola Robin  
34 Palacios Adrian  
71 Stevens Brent  
77 El Ouahdi Zakaria  

Lech Poznan Lech Poznan
  Speler
4 Bragança Moutinho João Gervásio  
6 Ouma Timothy  
15 Gurgul Michal  
19 Fiabema Bryan  
27 Monka Wojciech  
41 Mrozek Bartosz  
43 kozubal antoni  
56 Lisman Kornel  
72 Skrzypczak Mateusz  
77 Palma Luis  
99 Rodriguez Pablo  
  Bank
3 Douglas Alex  
17 Szymczak Filip  
23 Thórdarson Gisli  
24 Jagiello Filip  
31 Bakowski Krzysztof  

Vooraf

LIVE: Genk-coach Fink heeft al knopen doorgehakt voor match tegen Lech Poznan
LIVE: Genk-coach Fink heeft al knopen doorgehakt voor match tegen Lech Poznan
Foto: © photonews

Genk ontvangt Lech Poznan met een comfortabele 1-5 voorsprong. Fink wil nog niet te vroeg juichen, maar roteren doet hij wel: Ito en Karetsas starten in de basis.

KRC Genk speelt straks in de Cegeka Arena tegen Lech Poznan. De inzet is een ticket voor de League Phase van de Europa League, al lijkt de terugwedstrijd overbodig.

Bij Racing hamerden ze er langer op: de Europa League is een vereiste, die moet gehaald worden. Na Lech Poznan met 1-5 op Poolse grond in te maken staan ze al met anderhalf been in de League Phase.

Coach Thorsten Fink wil uiteraard nog niet zeggen dat het binnen is, al zou het dat wel moeten zijn. De trainer zal ook wat moeten roteren, want zondag komt Zulte Waregem op bezoek.

Tijdens zijn persconferentie vertelde Fink dat Ito en Karetsas sowieso zullen starten tegen Lech Poznan. Voor de Japanner wordt het zijn eerste basisplaats sinds zijn terugkomst.

In ieder geval mag Genk dit niet meer uit handen geven. Een overwinning zou uiteraard wel heel goed zijn voor het gevoel, en om de lijn door te trekken naar de competitie.

Prono KRC Genk - Lech Poznan

KRC Genk wint
3-0
(3x)		 3-1
(3x)		 2-0
(2x)

Vergelijking KRC Genk - Lech Poznan

Positie

8
19

Onderlinge duels gewonnen

3
0
0
21/08 20:30 Lech Poznan Lech Poznan 1-5 KRC Genk KRC Genk
16/08 20:15 Lech Poznan Lech Poznan 1-2 KRC Genk KRC Genk
09/08 20:00 KRC Genk KRC Genk 2-0 Lech Poznan Lech Poznan
Europa League

 Play-offs (T)
AEK Larnaca AEK Larnaca 0-4 Brann Brann
KuPS KuPS 0-2 FC Midtjylland FC Midtjylland
Sigma Olomouc Sigma Olomouc 0-0 Malmö FF Malmö FF
Samsunspor Samsunspor 0-0 Panathinaikos Panathinaikos
Ludogorets Ludogorets 1-0 Shkendija 79 Shkendija 79
PAOK PAOK 1-0 Rijeka Rijeka
Dinamo Kiev Dinamo Kiev 20:00 Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv
Young Boys Bern Young Boys Bern 20:00 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
KRC Genk KRC Genk 20:00 Lech Poznan Lech Poznan
Utrecht Utrecht 20:00 Zrinjski Zrinjski
FCSB FCSB 20:30 Aberdeen Aberdeen
Braga Braga 21:00 Lincoln Red IMPS FC Lincoln Red IMPS FC
