Genk ontvangt Lech Poznan met een comfortabele 1-5 voorsprong. Fink wil nog niet te vroeg juichen, maar roteren doet hij wel: Ito en Karetsas starten in de basis.

KRC Genk speelt straks in de Cegeka Arena tegen Lech Poznan. De inzet is een ticket voor de League Phase van de Europa League, al lijkt de terugwedstrijd overbodig.

Bij Racing hamerden ze er langer op: de Europa League is een vereiste, die moet gehaald worden. Na Lech Poznan met 1-5 op Poolse grond in te maken staan ze al met anderhalf been in de League Phase.

Coach Thorsten Fink wil uiteraard nog niet zeggen dat het binnen is, al zou het dat wel moeten zijn. De trainer zal ook wat moeten roteren, want zondag komt Zulte Waregem op bezoek.

Tijdens zijn persconferentie vertelde Fink dat Ito en Karetsas sowieso zullen starten tegen Lech Poznan. Voor de Japanner wordt het zijn eerste basisplaats sinds zijn terugkomst.

In ieder geval mag Genk dit niet meer uit handen geven. Een overwinning zou uiteraard wel heel goed zijn voor het gevoel, en om de lijn door te trekken naar de competitie.