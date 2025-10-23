Eén bal op paal is niet genoeg: Afwachtend Genk komt niet verder dan 0-0 tegen Real Betis

Eén overwinning, één nederlaag en nu ook één gelijkspel. Dat is het conto van Racing Genk na drie wedstrijden in de Europa League. Racing Genk en Real Betis verdelen de punten na een scoreloos gelijkspel waarin kansen heel schaars waren. De grootste was voor Oh maar die trapte op de paal.

Magere eerste helft

Storm Benjamin raasde dan wel door het land, Racing Genk en Real Betis begonnen niet als een storm aan de wedstrijd in de Cegeka Arena. Na weken van kritiek op het te aanvallende spel van Genk waardoor verdedigers Sadick en Smets er vaak alleen voor stonden, opteerde Fink tegen Betis voor een wat meer afwachtende tactiek. Met Karetsas, Medina en Sattlberger koos Fink bovendien ook voor drie nieuwe namen tussen de lijnen.

De namen bij Betis spraken wat meer tot de internationale voetbalverbeelding met onder meer Bartra, Antony, Bakambu en Lo Celso tussen de lijnen maar zij konden ondanks de afwachtende houding van Genk geen groot gevaar creëren. Balbezit hadden de Spanjaarden wel, zo'n 62% in de eerste helft, maar zonder Van Crombrugge in de problemen te brengen.

Een foutje van Smets en een snel genomen vrije trap brachten daar bijna verandering in maar tot tweemaal toe kon er ingegrepen nog voor het leer bij het Genkse doel kwam. En dat we dit al vermelden, wilt veel zeggen.

Bedrijvige Karetsas

De tweede helft begon alvast veelbelovend met meteen Genks gevaar. Na een vrije trap van Karetsas werd de bal weggekopt maar pikte Nkuba het leer op om in één tijd uit te halen. Via een Spaans been botste de bal nog gevaarlijk richting het doel van Valles maar de doelwachter van Betis duwde de bal uit zijn onderhoek.

Maar verder was het vooral bijna-gevaar en net-niet kansen dat we moesten noteren. De hoofdrol was hierbij weggelegd voor een bedrijvige Kos Karetsas maar die kon met links zijn spits Oh niet bereiken.

Eén grote kans

Wie dat wel kon was Bryan Heynen. Met nog tien minuten te gaan zette de kapitein na een duel met Cucho Hernandez goed door om de Zuid-Koreaan met één steekpass door de Betis-defensie te loodsen. De 1-0 stond ei zo na op het bord maar het schot van Oh strandde op de paal.

Real Betis kwam buiten een zwak afstandsschot niet meer in de buurt van Van Crombrugge waardoor vooral Genk spijt zal hebben dat het geen drie punten gepakt heeft. De Limburgers staan met 4 op 9 voorlopig in de buik van het Europa League-klassement maar trekken 6 november wel voor een lastige partij naar Braga in Portugal.