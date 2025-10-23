KRC Genk KRC Genk
Datum: 23/10/2025 18:45
Competitie: Europa League
Speeldag: Speeldag 3
Stadion: Cegeka Arena
Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
Eén bal op paal is niet genoeg: Afwachtend Genk komt niet verder dan 0-0 tegen Real Betis
Foto: © photonews

Eén overwinning, één nederlaag en nu ook één gelijkspel. Dat is het conto van Racing Genk na drie wedstrijden in de Europa League. Racing Genk en Real Betis verdelen de punten na een scoreloos gelijkspel waarin kansen heel schaars waren. De grootste was voor Oh maar die trapte op de paal.

Magere eerste helft

Storm Benjamin raasde dan wel door het land, Racing Genk en Real Betis begonnen niet als een storm aan de wedstrijd in de Cegeka Arena. Na weken van kritiek op het te aanvallende spel van Genk waardoor verdedigers Sadick en Smets er vaak alleen voor stonden, opteerde Fink tegen Betis voor een wat meer afwachtende tactiek. Met Karetsas, Medina en Sattlberger koos Fink bovendien ook voor drie nieuwe namen tussen de lijnen.

De namen bij Betis spraken wat meer tot de internationale voetbalverbeelding met onder meer Bartra, Antony, Bakambu en Lo Celso tussen de lijnen maar zij konden ondanks de afwachtende houding van Genk geen groot gevaar creëren. Balbezit hadden de Spanjaarden wel, zo'n 62% in de eerste helft, maar zonder Van Crombrugge in de problemen te brengen.

Een foutje van Smets en een snel genomen vrije trap brachten daar bijna verandering in maar tot tweemaal toe kon er ingegrepen nog voor het leer bij het Genkse doel kwam. En dat we dit al vermelden, wilt veel zeggen.

Bedrijvige Karetsas

De tweede helft begon alvast veelbelovend met meteen Genks gevaar. Na een vrije trap van Karetsas werd de bal weggekopt maar pikte Nkuba het leer op om in één tijd uit te halen. Via een Spaans been botste de bal nog gevaarlijk richting het doel van Valles maar de doelwachter van Betis duwde de bal uit zijn onderhoek.

Maar verder was het vooral bijna-gevaar en net-niet kansen dat we moesten noteren. De hoofdrol was hierbij weggelegd voor een bedrijvige Kos Karetsas maar die kon met links zijn spits Oh niet bereiken.

Eén grote kans

Wie dat wel kon was Bryan Heynen. Met nog tien minuten te gaan zette de kapitein na een duel met Cucho Hernandez goed door om de Zuid-Koreaan met één steekpass door de Betis-defensie te loodsen. De 1-0 stond ei zo na op het bord maar het schot van Oh strandde op de paal.

Real Betis kwam buiten een zwak afstandsschot niet meer in de buurt van Van Crombrugge waardoor vooral Genk spijt zal hebben dat het geen drie punten gepakt heeft. De Limburgers staan met 4 op 9 voorlopig in de buik van het Europa League-klassement maar trekken 6 november wel voor een lastige partij naar Braga in Portugal.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

KRC Genk KRC Genk
Van Crombrugge Hendrik 90' 6.9 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 9/21 (42.9%)
Meer statistieken
Kayembe Joris 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 36/43 (83.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Smets Matte 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 48/53 (90.6%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Sadick Aliu Mujaid 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 45/46 (97.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Nkuba Ken 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 29/34 (85.3%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Heynen Bryan   90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 56/64 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Sattlberger Nikolas 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 31/40 (77.5%)
Meer statistieken
Medina Yaimar 66' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 17/25 (68%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Hrosovský Patrik 66' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 26/26 (100%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Karetsas Konstantinos 83' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 14/23 (60.9%)
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/7 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
  • Balverliezen: 23
Meer statistieken
Oh Hyun-Gyu 83' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
Meer statistieken
Bank
Sor Yira Collins 7' 6.6  
Meer statistieken
Bangoura Ibrahima Sory 0' 6.5  
Meer statistieken
Bibout Aaron 0'  
Kiaba Brughmans Lucca 0'  
Mirisola Robin 0'  
Yokoyama Ayumu 0'  
Adedeji-Sternberg Noah 24' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 12/16 (75%)
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Palacios Adrian 0'  
Heymans Daan 24' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 13/18 (72.2%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Ndenge Kongolo Josue 0'  
Stevens Brent 0'  
Erabi Jusef 7' 6.4  
Meer statistieken
 

Real Betis Real Betis
Valles Alvaro 90' 6.7 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/10 (10%)
Meer statistieken
Rodriguez Ricardo 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 39/42 (92.9%)
Meer statistieken
Gomez Valentin 90' -
Bartra Aregall Marc 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 89/100 (89%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/13 (30.8%)
Meer statistieken
Ruibal García Aitor 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 42/51 (82.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/13 (30.8%)
Meer statistieken
Deossa Nelson 63' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 30/34 (88.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Altimira Sergi 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 81/87 (93.1%)
  • Sleutelpasses: 2
Meer statistieken
Riquelme Reche Rodrigo 63' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 27/32 (84.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Lo Celso Giovani 77' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 33/37 (89.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Antony   45' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 17/20 (85%)
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Bakambu Cedric   77' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Bellerín Héctor 0'  
Llorente Ríos Diego Javier 0'  
Natan 0'  
Fornals Malla Pablo 27' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Chimy Avila 13' 6.8 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Ezzalzouli Abdessamad 27' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
Meer statistieken
San Miguel del Castillo Adrian 0'  
Hernández Cucho 13' 6.7 -
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Roca Junqué Marc 0'  
López Sabata Pau 0'  
ortiz Angel 0'  
García Pablo   45' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 9/14 (64.3%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
