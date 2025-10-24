Reactie Aderlating voor Racing Genk? Fink komt met update over Heynen die geblesseerd naar de kant moest

Aderlating voor Racing Genk? Fink komt met update over Heynen die geblesseerd naar de kant moest
Een goed punt tegen een sterke tegenstander, dat is het rapport van Racing Genk tegen Real Betis. Maar er zijn toch nog kopzorgen voor trainer Thorsten Fink.

Krampen of niet?

Niet voor de eerste keer was Genk-kapitein Bryan Heynen de eerste die voorop ging in de strijd op het Genkse middenveld. Met 56 nauwkeurige passes (88%%), een bijna assist voor Oh en enkele goede balrecuperaties en duelkracht toonde Heynen zich opnieuw een waardige Genk-kapitein.

In de blessuretijd ging het echter mis voor de 28-jarige middenvelder. Na een aanval van Real Betis en zonder contact met een tegenstander ging Heynen neer aan de eigen 16. Krampen of was er meer aan de hand? De eenmalige Rode Duivel kon alleszins niet verder en moest vervangen worden voor Bangoura.

Na de wedstrijd verwachtten we in de interviewzone een korte reactie van Heynen maar we kregen na even wachten een negatief antwoord: "Heynen zit op de verzorgingstafel en zal niet meer voor de pers verschijnen", luidde de mededeling. Was er dan toch meer aan de hand?



Reactie Fink

Het zou alleszins een aderlating zijn voor het reeds geplaagde Racing Genk dit seizoen. Dit seizoen startte Heynen één wedstrijd niet en die verloor Genk in de voorronde van de Europa League tegen Lech Poznan. En wanneer hij start, speelt hij nagenoeg altijd de volledige wedstrijd.

Er was nood aan een duidelijk antwoord van trainer Thorsten Fink en die kon de twijfels toch gedeeltelijk wegnemen. "Ik denk dat het gewoon krampen waren. Hij heeft al wel wat wedstrijden gespeeld dit seizoen maar ik verwacht niets te ernstig. Ondertussen heb ik wel wat opties op het middenveld maar hij is wel een sleutelspeler", suste Fink.

