Reactie Helemaal tevreden is hij niet: Daan Heymans hinkt op twee gedachten na gelijkspel tegen Real Betis

Jelle Heyman vanuit Genk
| 1 reacties
Helemaal tevreden is hij niet: Daan Heymans hinkt op twee gedachten na gelijkspel tegen Real Betis
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Na een afwezigheid van 10 weken en een invalbeurt van enkele minuten tegen Cercle Brugge afgelopen weekend kreeg Daan Heymans tegen Real Betis bijna een halfuur om zich te tonen. Hij sleepte mee een punt uit de brand tegen de Spaanse nummer 5.

Dubbel gevoel

Daan Heymans ging met een gemengd gevoel van het veld in de Cegeka Arena na zijn Europees debuut. "We pakken een goed punt tegen Real Betis maar misschien zat er wel meer in. En dat tegen de sterkste tegenstander die we geloot hebben", analyseerde de middenvelder na de wedstrijd bij de verzamelde pers.

"Voor de eerste keer in lange tijd lag de focus nog eens op het blok dat we konden zetten en op structuur. Dat is iets waar we zeker op kunnen verderbouwen na zo lang geen clean sheet te hebben behaald in de eigen competitie. Iedereen beseft goed genoeg dat de 0 houden belangrijk is. Er komen nog ploegen tegen wie we de drie punten kunnen pakken", klonk het positief van Heymans.

Maar toch zat er zoals hij eerder al aan gaf misschien wel meer in. Gedurende de hele 90 minuten was er eigenlijk ook maar één grote kans en die trapte Oh op de paal. "We hadden wel wat meer verwacht van hen. Maar dat ligt ook aan hoe wij opgesteld stonden."



Genk in vorm

En toch... Een Genk in vorm was hier misschien wel efficiënter voor de dag gekomen. "Als de doelpunten erin vliegen zoals in sommige periodes vorig jaar, hadden we wel kunnen winnen", oordeelde Heymans ook. "Maar", gaat hij verder "We hebben tegen een ploeg gespeeld die in de top 5 van een Europese topcompetitie staat en voetballend wel meer kwaliteiten heeft dan ons wellicht. Dan moet je vooral structureel goed staan en dat was het vandaag ook", aldus de middenvelder.

Eindigen doet de zomeraanwinst van Heymans met een eeuwenoud voetbalcliché: "Als je zelf de 0 houdt, moet je maar 1x scoren om te winnen. Het is cliché maar ook wel waar."

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Real Betis
Daan Heymans

Meer nieuws

Thorsten Fink om één duidelijke reden enorm fier op zijn ploeg na 0-0 tegen Betis Reactie

Thorsten Fink om één duidelijke reden enorm fier op zijn ploeg na 0-0 tegen Betis

21:44
Eén bal op paal is niet genoeg: Afwachtend Genk komt niet verder dan 0-0 tegen Real Betis

Eén bal op paal is niet genoeg: Afwachtend Genk komt niet verder dan 0-0 tegen Real Betis

20:36
Analist zeer duidelijk: "Toont aan dat Mogi Bayat nog steeds zwaar weegt op het Belgisch voetbal"

Analist zeer duidelijk: "Toont aan dat Mogi Bayat nog steeds zwaar weegt op het Belgisch voetbal"

23:30
Vanaf nu is het mevrouw Nzeyimana: "Toen ik Aster ontmoette ging het direct over trouwen en kindjes maken" De derde helft

Vanaf nu is het mevrouw Nzeyimana: "Toen ik Aster ontmoette ging het direct over trouwen en kindjes maken"

23:00
2
Jeugdproduct Gent is na periode bij Kortrijk terug met duidelijk doel

Jeugdproduct Gent is na periode bij Kortrijk terug met duidelijk doel

22:50
Waren de vier goals van Bayern te vermijden? Vanhaezebrouck analyseert tot op het bot

Waren de vier goals van Bayern te vermijden? Vanhaezebrouck analyseert tot op het bot

22:30
2
📷 Geen goed nieuws bevestigd: zolang zal KAA Gent youngster moeten missen

📷 Geen goed nieuws bevestigd: zolang zal KAA Gent youngster moeten missen

22:00
Arnar Vidarsson doet boekje open over zijn vertrek bij KAA Gent

Arnar Vidarsson doet boekje open over zijn vertrek bij KAA Gent

21:40
1
Jeugdproduct KV Mechelen via PSV naar Westerlo en ... Houtvenne: "Zonder blessure zat ik daar"

Jeugdproduct KV Mechelen via PSV naar Westerlo en ... Houtvenne: "Zonder blessure zat ik daar"

21:30
Grote ontgoocheling bij Frutos bij Anderlecht? "Achteraf gezien was dat vertrek een geschenk"

Grote ontgoocheling bij Frutos bij Anderlecht? "Achteraf gezien was dat vertrek een geschenk"

21:20
📷 Opvallend detail in nieuw contract van Vincent Kompany lekt uit

📷 Opvallend detail in nieuw contract van Vincent Kompany lekt uit

21:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 23/10: Verschaeren

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/10: Verschaeren

20:00
Geduld Antwerp met Stef Wils is mooi, maar dit weekend zal toch belangrijk worden voor The Great Old

Geduld Antwerp met Stef Wils is mooi, maar dit weekend zal toch belangrijk worden voor The Great Old

20:40
1
Conte reageert met wel heel klare taal op uitlatingen van Noa Lang na blamage tegen PSV

Conte reageert met wel heel klare taal op uitlatingen van Noa Lang na blamage tegen PSV

20:20
'Lijdensweg nog niet voorbij: dit lijkt de enige uitweg voor Verschaeren en dat aan spotprijs'

'Lijdensweg nog niet voorbij: dit lijkt de enige uitweg voor Verschaeren en dat aan spotprijs'

20:00
1
Champions League verloopt helemaal anders dan vorig jaar (en dat is geen goed nieuws voor Club en Union)

Champions League verloopt helemaal anders dan vorig jaar (en dat is geen goed nieuws voor Club en Union)

19:40
4
Tom Caluwé kent zijn schorsing voor "grote zot"-verwijt tegen ref Jasper Vergoote

Tom Caluwé kent zijn schorsing voor "grote zot"-verwijt tegen ref Jasper Vergoote

19:20
Vincent Euvrard waarschuwt: Standard zal héél efficiënt moeten zijn tegen KAA Gent Interview

Vincent Euvrard waarschuwt: Standard zal héél efficiënt moeten zijn tegen KAA Gent

19:00
'Amerikaanse eigenaars SK Beveren zochten al overnemer, maar ...'

'Amerikaanse eigenaars SK Beveren zochten al overnemer, maar ...'

00:00
De fans mogen gerust zijn: KRC Genk brengt duidelijkheid over wedstrijd tegen Real Betis

De fans mogen gerust zijn: KRC Genk brengt duidelijkheid over wedstrijd tegen Real Betis

16:30
LIVE: Kan Racing Genk verrassen en punten pakken tegen sterren van Real Betis?

LIVE: Kan Racing Genk verrassen en punten pakken tegen sterren van Real Betis?

11:00
U19 van KRC Genk haalt uit met ongeziene pandoering in Youth League

U19 van KRC Genk haalt uit met ongeziene pandoering in Youth League

11:20
Besnik Hasi over drie spelers in mindere vorm en... een speler wiens hoop hij weer helemaal afneemt

Besnik Hasi over drie spelers in mindere vorm en... een speler wiens hoop hij weer helemaal afneemt

18:40
1
Was de hype te groot? Thorsten Fink komt met duidelijke boodschap over Karetsas

Was de hype te groot? Thorsten Fink komt met duidelijke boodschap over Karetsas

09:30
Matte Smets en Jorne Spileers kampen volgens Denis Odoi met hetzelfde lastige probleem

Matte Smets en Jorne Spileers kampen volgens Denis Odoi met hetzelfde lastige probleem

14:00
Topschutter Zulte Waregem komt met lof voor spelers Genk, Mechelen en Club

Topschutter Zulte Waregem komt met lof voor spelers Genk, Mechelen en Club

17:10
Hein Vanhaezebrouck wijst lastig probleem aan bij Club Brugge tegen Bayern

Hein Vanhaezebrouck wijst lastig probleem aan bij Club Brugge tegen Bayern

18:20
3
Inter Miami verrast plots met groot nieuws over toekomst van Lionel Messi

Inter Miami verrast plots met groot nieuws over toekomst van Lionel Messi

18:00
NBA-kampioen is zwaar onder de indruk van Sclessin: "Het was waanzinnig"

NBA-kampioen is zwaar onder de indruk van Sclessin: "Het was waanzinnig"

17:41
Harry Kane heeft bijzonder mooie woorden voor Vincent Kompany

Harry Kane heeft bijzonder mooie woorden voor Vincent Kompany

17:20
Opvallend: KV Mechelen pakt uit met terugkeer van speler die het zelf voor 8 miljoen euro verkocht

Opvallend: KV Mechelen pakt uit met terugkeer van speler die het zelf voor 8 miljoen euro verkocht

17:00
4
Twee zware tikken voor Club Brugge en Union, maar niet wanhopen... de lat ligt lager dit seizoen

Twee zware tikken voor Club Brugge en Union, maar niet wanhopen... de lat ligt lager dit seizoen

16:15
Ongeziene chaos in Nederland rond match van Feyenoord: fans begrijpen er helemaal niets meer van

Ongeziene chaos in Nederland rond match van Feyenoord: fans begrijpen er helemaal niets meer van

15:30
Vooral goed nieuws: Vincent Euvrard komt met selectie-update voor clash met KAA Gent Interview

Vooral goed nieuws: Vincent Euvrard komt met selectie-update voor clash met KAA Gent

16:00
2
CEO Beveren kristalhelder over promotie-ambities na sterke reeks met 28 op 30

CEO Beveren kristalhelder over promotie-ambities na sterke reeks met 28 op 30

15:50
WK-situatie De Cat nog ingewikkelder dan gedacht: Anderlecht is niet blij, maar kan er niets aan doen

WK-situatie De Cat nog ingewikkelder dan gedacht: Anderlecht is niet blij, maar kan er niets aan doen

14:57
28

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Speeldag 3
FCSB FCSB 1-2 Bologna Bologna
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 2-1 Aston Villa Aston Villa
KRC Genk KRC Genk 0-0 Real Betis Real Betis
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 2-3 Ferencváros Ferencváros
Braga Braga 2-0 Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado
Lyon Lyon 2-0 FC Basel FC Basel
Brann Brann 3-0 Rangers FC Rangers FC
Fenerbahçe Fenerbahçe 1-0 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Feyenoord Feyenoord 3-1 Panathinaikos Panathinaikos
Malmö FF Malmö FF 1-1 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 2-1 Sturm Graz Sturm Graz
AS Roma AS Roma 1-2 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Freiburg Freiburg 2-0 Utrecht Utrecht
Celta De Vigo Celta De Vigo 2-1 Nice Nice
Young Boys Bern Young Boys Bern 3-2 Ludogorets Ludogorets
Lille OSC Lille OSC 3-4 PAOK PAOK
Nottingham Forest Nottingham Forest 2-0 FC Porto FC Porto
Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv 0-3 FC Midtjylland FC Midtjylland

Nieuwste reacties

Nelvafrel Nelvafrel over Vanaf nu is het mevrouw Nzeyimana: "Toen ik Aster ontmoette ging het direct over trouwen en kindjes maken" Nelvafrel Nelvafrel over Helemaal tevreden is hij niet: Daan Heymans hinkt op twee gedachten na gelijkspel tegen Real Betis Sv1978 Sv1978 over Waren de vier goals van Bayern te vermijden? Vanhaezebrouck analyseert tot op het bot Vital Verheyen Vital Verheyen over Mechele geeft fouten van Club toe, Vanaken zegt wat beter moet tegen Barcelona en Arsenal Sv1978 Sv1978 over Ex-Anderlecht-speler is hard voor Club Brugge na nederlaag tegen Bayern München IXL IXL over Champions League verloopt helemaal anders dan vorig jaar (en dat is geen goed nieuws voor Club en Union) Real09 Real09 over Opvallend: KV Mechelen pakt uit met terugkeer van speler die het zelf voor 8 miljoen euro verkocht BlueWhiteSky BlueWhiteSky over Sonck, Odoi & co houden zich niet in over uithaal Ivan Leko Negenduuzend Negenduuzend over Arnar Vidarsson doet boekje open over zijn vertrek bij KAA Gent Dirk1897 Dirk1897 over WK-situatie De Cat nog ingewikkelder dan gedacht: Anderlecht is niet blij, maar kan er niets aan doen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved