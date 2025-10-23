Helemaal tevreden is hij niet: Daan Heymans hinkt op twee gedachten na gelijkspel tegen Real Betis

Na een afwezigheid van 10 weken en een invalbeurt van enkele minuten tegen Cercle Brugge afgelopen weekend kreeg Daan Heymans tegen Real Betis bijna een halfuur om zich te tonen. Hij sleepte mee een punt uit de brand tegen de Spaanse nummer 5.

Dubbel gevoel

Daan Heymans ging met een gemengd gevoel van het veld in de Cegeka Arena na zijn Europees debuut. "We pakken een goed punt tegen Real Betis maar misschien zat er wel meer in. En dat tegen de sterkste tegenstander die we geloot hebben", analyseerde de middenvelder na de wedstrijd bij de verzamelde pers.

"Voor de eerste keer in lange tijd lag de focus nog eens op het blok dat we konden zetten en op structuur. Dat is iets waar we zeker op kunnen verderbouwen na zo lang geen clean sheet te hebben behaald in de eigen competitie. Iedereen beseft goed genoeg dat de 0 houden belangrijk is. Er komen nog ploegen tegen wie we de drie punten kunnen pakken", klonk het positief van Heymans.

Maar toch zat er zoals hij eerder al aan gaf misschien wel meer in. Gedurende de hele 90 minuten was er eigenlijk ook maar één grote kans en die trapte Oh op de paal. "We hadden wel wat meer verwacht van hen. Maar dat ligt ook aan hoe wij opgesteld stonden."







Genk in vorm

En toch... Een Genk in vorm was hier misschien wel efficiënter voor de dag gekomen. "Als de doelpunten erin vliegen zoals in sommige periodes vorig jaar, hadden we wel kunnen winnen", oordeelde Heymans ook. "Maar", gaat hij verder "We hebben tegen een ploeg gespeeld die in de top 5 van een Europese topcompetitie staat en voetballend wel meer kwaliteiten heeft dan ons wellicht. Dan moet je vooral structureel goed staan en dat was het vandaag ook", aldus de middenvelder.

Eindigen doet de zomeraanwinst van Heymans met een eeuwenoud voetbalcliché: "Als je zelf de 0 houdt, moet je maar 1x scoren om te winnen. Het is cliché maar ook wel waar."