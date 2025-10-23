Reactie Thorsten Fink om één duidelijke reden enorm fier op zijn ploeg na 0-0 tegen Betis

Thorsten Fink om één duidelijke reden enorm fier op zijn ploeg na 0-0 tegen Betis
Foto: © photonews

De Europa League is de Jupiler Pro League niet. Want wat Racing Genk al 20 wedstrijden niet lukt in de vaderlandse competitie, lukt in Europa nu al wel voor de tweede keer in drie wedstrijden: de 0 houden. Goed voor een gelijkspel tegen Real Betis.

Laag blok

Racing Genk kwam duidelijk met een ander game plan aan de aftrap dan in de reguliere competitie. De naam Real Betis en de namen van enkele spelers tussen de lijnen zorgden er duidelijk voor dat Thorsten Fink zijn troepen wat meer afwachtend had opgesteld. En dat loonde want hoewel Genk zelf niet tot scoren kwam, sleepte het wel een 0-0 gelijkspel uit de brand tegen een grote naam in het Spaanse voetbal.

"Ik vind het voor alle duidelijkheid niet leuk om zo laag te spelen", reageerde Fink achteraf zelf op de persconferentie. "Maar het was wel mooi om te zien dat het goed stond. Iedereen werkte hard voor elkaar en wachtte om toe te slaan in de omschakeling. Dat kon soms wel beter maar defensief stond het goed, we gaven amper iets weg", aldus de trainer van Racing Genk.

4 op 6

Na drie speeldagen heeft Genk met Rangers en Real Betis al meteen tegen de twee ploegen uit pot 1 gespeeld en vooral daar herinnerde Thorsten Fink de verzamelde pers aan. "4 op 6 tegen de twee ploegen uit pot 1, dat is gewoon heel goed", vond hij.

"En de nederlaag tegen Ferencvaros uit pot 2 dan?", horen we u denken. En dat dachten wij ook. Maar Fink counterde ons meteen voor we de vraag konden stellen: "Zij zijn net gaan winnen in Salzburg en hebben nu 7 op 9. Een slechte ploeg is Ferencvaros zeker niet hoor."

Zondag ontvangt Genk La Louvière in de competitie, een totaal andere tegenstander dan Real Betis. "Opnieuw een laag blok zal niet lukken want de tegenstander zal zondag wat meer afwachtend zijn. Dat is meestal het geval in België. Maar we hebben nu getoond dat we het kunnen als het nodig is", besloot Thorsten Fink

