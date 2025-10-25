Reactie Clashen supporters en trainer Thorsten Fink straks na gelijkspel in Europa League?

Clashen supporters en trainer Thorsten Fink straks na gelijkspel in Europa League?

Na drie speeldagen in de Europa League heeft Racing Genk 4 punten gesprokkeld. Een middelmatig rapport dus. Vooral tegen Real Betis pakte trainer Thorsten Fink het anders aan. En daar hadden de fans wel een mening over.

Laag blok

Het was opvallend hoe Racing Genk voor de dag kwam in de eigen Cegeka Arena donderdagavond. De naam Real Betis boezemde de Duitse trainer Thorsten Fink duidelijk een beetje angst in. En zelfs zonder Bangoura, misschien wel de grootste breker op het middenveld in de Genkse selectie, kozen de Limburgers voor een enorm afwachtende houding.

Achteraf waren trainer en spelers duidelijk dat er bewust voor de tactiek gekozen was omdat Betis kwalitatief wel wat sterker is dan de meeste ploegen in de Jupiler Pro League. "Leuk vind ik het echter niet helemaal", wist Fink nog wel te zeggen. Maar misschien is het wel iets om vaker te doen?

De Genkse fans waren na het 0-0 gelijkspel alleszins niet ontevreden ondanks de bal op de paal van Oh. "Een hoopgevend resultaat", klinkt het. Of "Eindelijk eens als ploeg verdedigd en voor elkaar gewerkt. Een bemoedigende prestatie", reageert een andere fan op Facebook. De fans hebben er dus duidelijk geen problemen mee, het doel heiligt de middelen.

Niet leuk dus niet voor herhaling vatbaar?

De kans is echter klein dat Fink zijn troepen snel nog een keertje zo aan een wedstrijd zal laten beginnen. Als teams hoger staan op het veld, is het mogelijk. De ploeg heeft getoond dat ze het kunnen maar tegen veel ploegen in België is dat niet mogelijk. Misschien binnenkort in eventuele Champions' Play Offs?", oppert de trainer.

Al leert de geschiedenis ons dat Racing Genk in België onder Fink altijd vanuit een aanvallende ingesteldheid speelt en zich nooit minder waant dan de tegenstander. Of dat ook klopt? Daar zullen we dus nog enkele maanden voor moeten wachten, als Genk in de top 6 eindigt.

