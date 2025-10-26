Zorgt groeibriljant Karetsas straks voor wrijving in Genkse kleedkamer?

Met zijn fluwelen linkervoet en stijgende marktwaarde is Konstantinos Karetsas hét toptalent van Racing Genk. Maar nu hij meer speeltijd krijgt, lijkt zijn rol ook intern voor spanning te zorgen. Dreigt de jonge ster in wording onbedoeld het evenwicht in de kleedkamer te verstoren?

Derde duurste van België

Hij is nog maar 17 maar speelt als sinds zijn 15e profvoetbal en is al aan zijn tweede seizoen bezig bij Racing Genk. Vorig jaar was hij nog geen vaste basisspeler onder trainer Thorsten Fink maar was zijn talent wel al van heel ver te zien. Dit jaar doet hij het al beter met 9 basisplaatsen uit 11 Jupiler Pro League duels maar met 1 doelpunt en 2 assists uit die twee wedstrijden blijven de grote statistieken voorlopig uit.

Op Tzolis en Ordonez van Club Brugge na is Karetsas bovendien de derde duurst geschatte speler van de Belgische competitie. Zijn waarde wordt op 23 miljoen euro geschat. Zal Genk een van de komende transferperiodes langs de kassa passeren voor Karetsas of is zijn talent alleen niet genoeg?

Rechterflank

Afgelopen donderdag in de Europa League tegen Real Betis mocht Karetsas alleszins starten van trainer Thorsten Fink, wat niet het geval was het weekend voordien tegen Cercle Brugge. Niet op zijn gebruikelijke 10-positie maar wel op de rechterflank om van daaruit zijn goede linkervoet wat meer te gebruiken bij eventuele dribbels richting het centrum.





En dat loonde want Karetsas was de bedrijvigste Genk-speler op aanvallend vlak. Op één fantastische pass van Heynen op Oh na, kwam quasi al het gevaar van de Griekse groeibriljant op de rechterflank. "Hij kan overal staan vooraan op het veld", was Thorsten Fink na het 0-0 gelijkspel dan ook lovend. "Hij heeft daar genoeg voetbalintelligentie voor."

Wat nu Fink?

Dat Karetsas goed gedijt op de rechterflank is geen toeval. In de 7 caps die hij al verzamelde bij de Griekse nationale ploeg stond hij steevast op de rechtse flank. Wellicht haalde Fink ook van daar de mosterd om hem tegen Real Betis daar te zetten.

En dat zorgt misschien wel voor strubbelingen in de Genkse kleedkamer. Met Ito heeft Racing Genk al een pure rechterflank en ook Steuckers staat liever op die kant van het veld. Moet Fink plaats maken voor zijn meest waardevolle speler of blijft hij Karetsas op de 10 uitspelen in de hoop dat hij ook daar verder zal groeien?