LIVE: Kan Racing Genk verrassen en punten pakken tegen sterren van Real Betis?

Donderdagavond ontvangt KRC Genk het Spaanse Real Betis in de Europa League. Kan Genk wat rapen tegen een sterk Betis? Volg het vanaf 18u45 hier live.

Genk nog niet op toerental

Verandering van spijs doet eten luidt het gezegde. Verandering van competitie doet dat misschien ook wel voor Racing Genk. De Limburgers beleven voorlopig een zeer matig seizoen in de Jupiler Pro League. Met 7 op 9 hebben ze wel een sprong gemaakt in het klassement maar het goede voetbal is nog even achterwege gebleven. Voorlopig staat Genk op plaats 8 in het klassement dankzij die 7 op 9.

In de Europa League begon het alleszins fantastisch voor de troepen van Thorsten Fink. Op het veld van het Schotse Rangers werd verdiend met 0-1 gewonnen en leek de ommekeer ingezet. Maar bij de volgende Europese hindernis struikelde Genk toch weer opnieuw want thuis tegen het Hongaarse Ferencvaros werd dan weer met 1-0 verloren.

En dat zorgt ervoor dat RC Genk na twee wedstrijden 3 op 6 heeft in de Europa League. Met nog enkele zware wedstrijden in het verschiet zoals een verplaatsing naar het Portugese Braga, is elk punt meer dan welkom. Te beginnen met de volgende zware opdracht: thuis tegen Real Betis.

Ervaring troef in Spanje

Los Verdiblancos zijn aan een sterk seizoen begonnen in Spanje. Na 9 speeldagen staan ze op een mooie 5e plaats en hebben ze dit seizoen over alle competities heen nog maar 1 keer verloren. Al moeten ze nog wel tegen kleppers als Real Madrid, Barcelona en Atletico Madrid spelen.

Vooral als je de selectie van Real Betis overloopt, is het toch even slikken geblazen voor Racing Genk. Met onder meer Antony (ex-ManU), Bartra (ex-Barcelona, ex-Dortmund), Junior Firpo (ex-Barcelona) en Sofyan Amrabat (ex-Club Brugge, ex-ManU) zit er tonnen internationale ervaring in de selectie van coach Manuel Pellegrini, nog zo'n man met tonnen ervaring (ex-Man City).

Met 4 op 6 is Betis beter aan de Europa League begonnen maar ook niet feilloos. Bovendien hebben ze dit seizoen in La Liga al gemiddeld meer dan 1 tegendoelpunt per wedstrijd geslikt. Scoren is dus zeker niet onmogelijk voor Racing Genk en zal nodig zijn aangezien de Limburgers de voorbije 20 wedstrijden de 0 niet konden houden.