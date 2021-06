Spanje maakt Slowakije met de grond gelijk en maakt zich op voor clash met Kroatië

Spanje schaarde zich na een vlotte zege tegen Slowakije bij de laatste zestien. Morata miste een strafschop, maar met een onwaarschijnlijke actie sloeg Dubravka de bal in eigen doel. De veer was gebroken bij een matig Slowakije, dat zich gewillig naar de slachtbank liet leiden na de rust.

De zenuwen stonden strak gespannen bij La Roja, dat de drie punten tegen Slowakije nodig had om de groepsfase te overleven. Spanje ging gretig voort op het elan van de eerste twee wedstrijden: veel balbezit, veel gemiste kansen.

Dubravka van held...

Morata stak al snel de neus aan het venster. Na twaalf minuten wilde Hromada de bal in de eigen zestien ontzetten, Koke stak er leep zijn been tussen: strafschop voor La Roja. Geen Moreno dit keer, die tegen Polen miste. Morata nam zijn verantwoordelijkheid, maar Dubravka koos de juiste hoek. Uitgerekend Alvaro Morata, die het al zo zwaar te verduren kreeg in de Spaanse media.

... naar schlemiel

Sarabia miste een unieke mogelijkheid, na een fantastische pass van de jonge Pedri. Nauwelijks een minuut later wrong Morata andermaal een mogelijkheid vakkundig de nek om. Het moet zijn dat Dubravka medelijden kreeg met de Spaanse aanvallers, want op het halfuur hielp de doelman van de Slowaken -letterlijk- een handje. Een pegel van Sarabia belandde op de bovenkant van de lat, Dubravka wilde het leer over zijn doel tikken, maar verkeek zich enorm. Gevolg: een smash in de eigen netten. Spanje oververdiend op voorsprong, Dubravka de schlemiel.

Vlak voor de rust konden Luis Enrique en co vrijer ademhalen. De Slowaken kregen een hoekschop niet goed weg, Dubrovka kwam onoordeelkundig uit. Moreno lepelde het leer prima listig voor doel, waar Laporte er als de kippen bij was om zijn eerste in het Spaanse shirt tegen de touwen te koppen: 0-2, Spanje had de schaapjes dan al op het droge tegen een erg matige Slowaakse ploeg.

Drie goals in tien minuten

Op het uur schoot een sterk spelende Sarabia de kwalificatiedroom van de Slowaken helemaal aan diggelen, na knap voorbereidend werk van Jordi Alba. De Slowaken lieten zich gewillig naar de slachtbank leiden. Ferran Torres, nog geen minuut op het veld, legde met een bekeken hakje de vierde Spaanse treffer in het mandje. Nog was de ellende niet voorbij voor Slowakije, want Kucka zorgde met een ongelukkige deviatie in eigen doel voor de forfaitscore.

De Spanjaarden vonden het welletjes en haalden in de slotfase de voet van het gaspedaal in het bloedhete Sevilla. Spanje eindigt de poule als tweede en kruist in de achtste finales de degens met Kroatië. Voor Slowakije zit het toernooi er onherroepelijk op.