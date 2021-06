Spanjaarden snoeren van der Vaart de mond

Rafael van der Vaart legde bij NOS uit dat hij graag tegen Spanje zou uitkomen in de achtste finales. Hij deed enkele sterke uitspraken die de Spaanse selectie niet echt graag hoorde.

Busquets, de kapitein van de Spanjaarden, liet weten dat de woorden van van der Vaart enkel voor meer motivatie zorgden. Dat schreef de Nederlander dan ook op Twitter: "Het lijkt alsof mijn woorden gewerkt hebben als motivatie".

Looks like my words worked as motivation for @SeFutbol šŸ˜œ Good game tonight, congrats on reaching the knockouts šŸ‘