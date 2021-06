Van der Vaart reageert met knipoog op monsterzege Spanje na eerdere kritiek: "Ik heb hen gemotiveerd"

Nederland had voor gisteren nog de kans om tegen Spanje uit te komen en Rafael van der Vaart, ex-international, gaf daar volgende commentaar op: "Laten we het hopen. Fluitend door, echt. Ik vind Spanje echt een verschrikking, jezus . . . Er zit eigenlijk niks in." Dat kwam niet goed aan in Spanje.

Looks like my words worked as motivation for @SeFutbol šŸ˜œ Good game tonight, congrats on reaching the knockouts šŸ‘ — Rafael van der Vaart (@rafvdvaart) June 23, 2021

Het kwam hem op een storm van kritiek te staan, maar Spanje haalde gisteren wel zwaar uit tegen Slowakije. Van der Vaart reageerde met een knipoog op de 5-0-zege: "Het lijkt erop dat mijn woorden Spanje gemotiveerd hebben. Goeie match, proficiat met het bereiken van de knockoutfase!"

Spaans international Koke had er eerder al op gereageerd: “Hij wil gewoon zijn moment van glorie”, zei de middenvelder van Atlético Madrid bij de radioshow El Partidazo de COPE. “Ik heb hem ooit in een WK-finale zien spelen. Daar hebben we hier op ons trainingscentrum nog een foto van. Dat Andres Iniesta scoort tegen Nederland, met Van der Vaart naast hem. We zullen die foto niet meenemen naar de kleedkamer, maar we zullen zijn uitspraken zeker in ons achterhoofd houden.”