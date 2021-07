Zetten Buffalo's stap naar Conference League?

In hun zoektocht naar Europees voetbal dit seizoen is het Noorse Valerenga de eerste horde. Weten de Buffalo's op eigen veld een mooie uitgangspositie bijeen te spelen, of wordt het bibberend naar de terugwedstrijd?

AA Gent

Met een stevige portie vertrouwen kan Gent aan hun Europees avontuur beginnen. De motor raakte eerst moeilijk op gang in de voorbereiding. In de laatste wedstrijd wisten ze met 0-1 te winnen van de Franse kampioen Lille OSC. In de gloednieuwe Conference League treffen ze in de tweede ronde Valerenga, een tegenstander van minder kaliber dan Lille.

De afwezigheid van Sinan Bolat blijft evenwel een mysterie bij de Buffalo’s. Gelukkig kunnen ze rekenen op een degelijke Davy Roef. Voorin ligt alles in handen van het duo Tissoudali – Bruno. Tijdens de voorbereiding zorgde het aanvalsduo alvast voor vier van de vijf doelpunten van de Buffalo’s. Hein Vanhaezebrouck zal dus zo goed als zeker weer het vertrouwen schenken aan hen.

Valerenga

De huidige nummer 5 van Noorwegen zit in volle competitie. Halverwege de competitie valt het Europees voetbal voor hen. De spelers staan scherp en zijn wedstrijdfit, een stevig voordeel ten opzichte van AA Gent. Valerenga doet waarschijnlijk bij menig voetbalfan geen belletje rinkelen. We bekijken even de ploeg van naderbij:

De meest opvallende naam is Henrik Björdal, ex-Zulte Waregem. Tussen 2018 en 2020 speelde de Noorse aanvaller 48 wedstrijden op Belgische bodem. Ook Frederik Jensen speelde ooit voor Zulte Waregem, zij het slechts 13 maal. Verder is voor de doorsnee Belg Valerenga een ploeg met nobele onbekenden. Heel wat Noorse spelers stroomden namelijk door uit de jeugdopleiding.

Spelverloop

Door het verschil in kwaliteit en ervaring zou dit in principe ‘a walk in the park’ moeten worden voor de Buffalo’s. Toch spreekt niet alles in het voordeel van Gent. Aangezien Valerenga al halverwege in hun competitie zit, zullen ze meer dan wedstrijdfit zijn voor de heenwedstrijd.

Toch heeft Gent er voldoende oefenwedstrijden opzitten om op fysiek vlak zeker mee te kunnen, en wie weet zelfs de Noren te overklassen. Op technisch vlak is het verschil zo groot, dat de Buffalo’s in de Ghelamco Arena een mooi resultaten moeten kunnen bijeenspelen. Op 29 juli staat de terugwedstrijd in Oslo op het programma.

Een paar interessante weddenschappen?

Haalt AA Gent de verwachte, gunstige uitgangspositie? Een Belgische zege levert je 1.44 keer je inzet op bij betFIRST!

Je kan er ook voor kiezen om iets meer risico te nemen. Jij krijgt van betFIRST namelijk 2.10 keer je inzet als je juist voorspelt dat Gent bij de rust op voorsprong staat en de wedstrijd wint.