Hein Vanhaezebrouck in zijn nopjes met nieuwkomers: "Hij was fantastisch"

De eerste opdracht is tot een goed einde gebracht, de terugwedstrijd in Noorwegen is zelfs bijna overbodig geworden voor de Buffalo's. "En de score had nog hoger kunnen oplopen."

"Bij onze eerste kans was het raak, ook al begon Valerenga goed aan de wedstrijd", aldus Hein Vanhaezebrouck na de 4-0 zege tegen de Noren. Visitekaartje "De score had zelfs nog hoger kunnen oplopen. Niet alles was al perfect, maar we hebben goede dingen laten zien." Zeker de nieuwkomers maakten indruk op de oefenmeester van AA Gent. "Hjulsager zijn visitekaartje afgegeven? Ook Operi was heel goed en Bruno fantastisch."

Lees ook... AA Gent vliegt er direct in en wint ruim van Valerenga