Engeland plaatst zich voor de kwartfinales ondanks een moeilijke 1e helft

Engeland heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK. Het kwam in een moeilijke 1e helft op voorsprong en na de rust maakten ze de wedstrijd snel dood.

Het was een intens begin. Beide landen zetten hoog druk en lieten elkaar niet voetballen. Gaandeweg zakte het tempo en vooral Engeland had het balbezit. Maar Engeland kon daar weinig mee doen. Senegal zette op het juiste moment druk naar voren en ze hielden alles goed dicht.

Senegal kreeg de betere kansen. Na balverlies van Maguire kwam de bal bij Dia die op Stones trapte. Sarr trapte in de rebound over. Enkele minuten later kon Sarr de bal van Engeland ontfutselen. Hij vond Dia en Pickford moest met een knappe redding uitpakken.

Tot dan hadden we nog maar weinig gezien van Engeland. Vrijwel uit het niets kwamen ze toch op voorsprong. Bellingham zette zich goed door op links en hij vond Henderson die binnentrapte. Daarna ging het vlotter voor Engeland en in de slotseconden van de blessuretijd verdubbelden ze de voorsprong. Bellingham zette de counter op en opende voor Foden. Hij speelde in één tijd Kane aan en die twijfelde niet. Zo maakte Kane zijn 1e doelpunt van het WK.

Na de rust bracht Senegal 3 nieuwe spelers in, maar de 2e helft was anders. Senegal zette minder druk en Engeland kon gemakkelijker kansen creëren. Nog voor het uur werd het 3-0. Foden zette door op links en leverde de goede voorzet voor Saka af. Saka liftte de bal over doelman Mendy in doel. Zo zat Foden al aan 2 assists.

Voor de rust was Senegal de betere ploeg, maar na de rust maakten ze nauwelijks nog iets klaar en konden alles nog moeilijk belopen. Ze geraakten niet verder dan een verrassende vrije trap van Pape Sarr die een half metertje naast ging. Engeland speelde de wedstrijd rustig uit en won met 3-0.