Nederland wint dankzij een geweldige Dumfries van de Verenigde Staten

Nederland werkte de eerste achtste finale af op dit WK tegen de VS. Oranje wist de Amerikanen naar huis te sturen na een prachtige wedstrijd van Denzel Dumfries.

De wedstrijd was nauwelijks op gang getrapt, maar de Verenigde Staten konden al na zo'n drietal minuten op voorsprong gaan. De fel bekritiseerde Daley Blind stond niet op te letten en hefte zo de buitenspelval op. Christian Pulisic stond plots helemaal alleen voor Noppert, maar de Nederlandse doelman pakte uit met een goede reflex. Meteen was Nederland al gewaarschuwd en kregen we te zien waarom Blind op zo'n felle kritiek kan rekenen. Ook lieten de Amerikanen meteen zien dat van Gaal en de zijnen niet zomaar over de VS zouden overlopen.

Enkele minuten later was het wel prijs, maar dan langst de andere kant van het veld. Gakpo zette Dumfries goed op weg langs de rechterflank. De rechtsachter van Inter Milaan zette de bal goed voor doel en zo kon Memphis Depay de 1-0 relatief eenvoudig tegen de netten trappen. De eerste kans voor Oranje betekende dus ook meteen het eerste doelpunt. Al had het na tien minuten 1-1 kunnen staan, stond Louis van Gaal met zijn Nederland op voorsprong en goed op weg dus naar de kwartfinales. Na het doelpunt kregen onze noorderburen meer en meer controle over de wedstrijd. De VS zakte een beetje in elkaar en ze waren te betrappen op iets te veel individuele foutjes. Voor de rust werd Noppert wel nog enkele keren aan het werk gezet, maar heldendaden moest de Nederlandse doelman niet verrichten om de voorsprong op het bord te houden.

In de blessuretijd van de eerste helft wist Nederland nog een laatste keer gevaarlijk te zijn. Dumfries haalt opnieuw de achterlijn en doet eigenlijk exact hetzelfde als bij de 1-0. De rechtsachter van Inter Milaan geeft z'n tweede assist door de bal laag voor te zetten op Daley Blind. De linksachter snoerde alle kritikasters even de mond door de vooorsprong voor Nederland te verdubbelen. Zo was Oranje bij de rust al zo goed als zeker van een plekje in de kwartfinales. Vieren daat Daley Blind op gepaste wijze door naar de bank te lopen. Er volgde een knuffel met zijn vader en assist-trainer, Danny Blind, die zelf ook ooit 42 interlands speelde voor Oranje.

Na de rust was de VS al heel snel dicht bij de aansluitingstreffer. Een hoekschop werd richting doel verlengd, maar Gakpo kon de bal nog voor de doellijn wegtrappen. Zo was Oranje net als in de eerste helft ook bij het begin van de tweede helft goed gewaarschuwd. Meteen kwam er ook een reactie van de Nederlanders. Wie anders dan Dumfries kwam weer naar voren geschoven op de rechterflank. Hij legde de bal opnieuw goed achteruit richting Depay, maar de Amerikaanse verdediger Zimmerman stak er zijn voetje nog tussen. Daarmee devieerde hij de bal wel richting doel, maar Matt Turner stond goed op te letten en voorkwam zo een derde tegendoelpunt.

Wright scoort, Nederland bibbert en beeft voor vijf minuten

Een kwartier voor tijd kon de VS toch de aansluitingstreffer maken. Christian Pulisic maakte een mooie actie en legde de bal terug op Haji Wright, die een minuut eerder een grote kans verprutste. Wright devieerde de bal met een gelukje over Noppert heen. Dumfries zat er nog dicht bij, maar kon de bal uiteindelijk toch niet uit het doel houden. Zo stond de 2-1 plots op het bord en kroop de schrik er bij Nederland toch in. Er kwamen vijf minuten van Amerikaanse druk, dan sloeg Oranje een derde keer toe. Een goede voorzet van Daley Blind wordt door- wie anders dan- Denzel Dumfries in doel getrapt. De man van de match is nooit eerder zo duidelijk geweest. De rechtsachter van Inter Milaan gaf dus twee assists en zette de kers op de taart door ook de bevrijdende 3-1 te scoren. Meteen na het derde Nederlandse doelpunt mocht ook de jonge Xavi Simons nog zijn WK-debuut maken. Voor Nederland volgt er dus naar alle waarschijnlijkheid een kwartfinale tegen Argentinië, dat het straks nog opneemt tegen Australië.