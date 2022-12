Depay sneert naar één van de beste basketballers aller tijden na zege tegen VS: "Veel blaffen, weinig bijten"

Memphis Depay zette Nederland gisteren op weg naar de overwinning tegen de Verenigde Staten. En achteraf had hij ook iets te zeggen aan Charles Barkley, één van de beste NB1-spelers ooit.

"Ik garandeer het je: Nederland komt zwaar in de problemen. Wij gaan Nederland verslaan", zei hij onder meer in de studio van TNT. Barkley werd tijdens zijn carrière ook de Round Mound of Rebound genoemd en werd opgenomen in de Hall of Fame. Hij maakt ook deel uit van de beste 50 basketbalspelers aller tijden.

Na de match kon Depay het niet laten om een sneer te geven aan Barkley op Twitter: "Lotta bark, no bite". Vrij vertaald: 'Veel blaffen, niet bijten".