Bono redt drie(!) elfmeters, Marokko het delirium in na 120 minuten volle grinta

Marokko en Spanje moesten onder elkaar uitmaken wie de zevende en voorlaatste kwartfinalist zou gaan worden. En dat werd een prangertje.

Marokko had de groep met Kroatië, Canada en de Rode Duivels winnend afgesloten, Spanje werd tweede in een groep met Japan en Duitsland. Toch bleven de Spanjaarden op zich favoriet. Llorente kwam rechtsachter plaatsnemen, voorin kregen we opnieuw geen Morata - al zou hij op het uur invallen.

De Marokkanen hadden meteen een duidelijk doel: de nul houden en er vlijmscherp proberen uitkomen. Spanje mocht de bal opeisen, dat wel. Maar het was nog maar af te wachten hoe ze het blok zouden ontwrichten.

Het antwoord was na 120 minuten voetbal eigenlijk: niet. Niet dat er geen dreiging was. Olmo was er eens dichtbij, Gavi viseerde de lat en later zou ook de ingevallen Morata een aantal keren in de buurt van doelman Bono komen.

Scoren zou echter niet lukken. De kroniek van de aangekondigde 0-0, na een erg leuk schaakspel met heel veel loopwerk en de nodige stevige en correcte tackles waar nodig. Marokko zelf toonde zich offensief ook een paar keer, maar ook zij kwamen te weinig echt dreigen.

De strafschoppenreeks zelf dan. Sarabia miste meteen voor Spanje (op de paal), wat later zou Bono de elfmeters van Soler en Busquets redden. Aan Marokkaanse zijde bleef het missen beperkt tot Banoun, de rest scoorde wel.

Marokko zo door naar een kwartfinale tegen Zwitserland of Portugal, de Spanjaarden ontroostbaar na een altijd ondankbare loterij. Hoever kunnen de Leeuwen van de Atlas blijven stunten op dit WK? We gaan het nog zien ...