Koningskoppel Mbappe-Giroud loodst Frankrijk met droge 3-1 voorbij Polen richting kwartfinale

Frankrijk heeft de favorietenrol tegen Polen helemaal waargemaakt. Met doelpunten van Giroud en Mbappé versloeg de regerende wereldkampioen Polen met 3-1.

Polen sterker dan voorspeld

Het kondigde zich op voorhand een beetje aan als een strijd van David tegen Goliath. Des te meer omdat Polen tijdens de groepsfase nog niet bijster veel kon laten zien en vooral verdedigde.

Dat was ook het geval in de eerste helft maar ditmaal had Polen het tactisch wat beter uitgepluisd. Ze zetten bij momenten goed druk op Lloris en de Franse verdediging waardoor het toch even uitkijken was voor de regerende wereldkampioen. Eén keer kwam Polen er ook aanvallend zeer goed uit en moest Zielinski eigenlijk scoren nadat Berezynski de bal had achteruit gelegd maar de Napoli-middenvelder besloot pal op Lloris.

WKNHMfp0vsJG0Qb8BtnJHCZQyPj9mngBFZjMeDd4GPQEJRUU-yktB9sLe_l4D7PQguYUb4ceoAkyKjwTTr6o=w750-h500-p-e7" style="width: 750px; height: 500px;" />

Tien minuten daarvoor hadden de Fransen ook al zo'n kans gemist die er eigenlijk in moest. Frankowski stuurde onbewust Griezmann diep aan de 16. Via Dembele werd de bal laag voorgebracht in de 16 en moest Giroud het leer nog enkel binnen glijden maar de 36-jarige aanvaller gleed de bal toch nog naast.

Onvermijdelijke Giroud

Enkele minuten voor de rust kon Frankrijk het veldoverwicht dan toch omzetten in een voorsprong. Giroud liep weg van zijn mandekker en werd in de 16 aangespeeld door Mbappe. Het was een koud kunstje voor Giroud om de bal dan voorbij Szczesny in doel te werken.

© photonews

In de tweede helft waren de kansen schaarser. Frankrijk vond wel enkele keren de ruimte in de 16 maar het ontbrak aan een goede laatste pass om echt gevaarlijk te kunnen zijn en Szczesny te bedreigen. Polen moest aanvallender gaan spelen en daar konden de Fransen een kwartier voor tijd van profiteren in de omschakeilng.

De Mbappé-show

Dembélé vond de ruimte bij Kylian Mbappe en die leek te veel tijd nodig te hebben aan de rand van de 16. Maar in de plaats van een boogbal te versturen naar de verste paal, jaste Mbappe de bal voorbij Szczesny in de korte hoek.

© photonews

Tien minuten later deed Mbappe zijn kunstje nog eens over, ditmaal wel in de verste hoek. Szczesny kon zijn hand er nog flauw tegen zetten maar ook de Poolse doelman kon niet voorkomen dat de bal enig mooi in de verste bovenhoek verdween.

En net wanneer we ons verslag wilden afsluiten in de 95e minuut, kreeg Polen nog een penalty. Een voorzet vanop links werd op de arm van Upamecano gemikt en de bal ging op de stip. Lewandowski zette zich achter de bal maar miste. Toch kreeg hij nog een poging want Lloris kwam te vroeg van zijn lijn toen hij de elfmeter stopte. Een huppeltje later verdween de elfmeter van Lewandowski toch in doel, een eerredder voor Polen.

WK8wAx3z3kMEpKpjOk_oO_7iYjSVda1Byw9O85wQRVgOrHSV4bJ8dCtmsi=w750-h500-p-e7" style="width: 750px; height: 500px;" />

De Farnsen mogen zich opmaken voor de derde opeenvolgende kwartfinale op een WK voetbal. Tegenstander daar is Engeland of Senegal, dat zal rond de klok van 22u duidelijk zijn.