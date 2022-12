WK-ster Kylian Mbappé doorbreekt eindelijk de mediastilte en gaat boete zelf betalen: "Ik heb niets tegen journalisten"

Tot dusver is Kylian Mbappé dé ster van het WK. Alleen hield die sterspeler een mediastilte en dat ging zo stilaan een eigen leven lijden.

Ook in de achtste finales tegen Polen loodste Mbappé zijn land opnieuw een ronde verder. De sterkhouder van PSG werd verkozen tot man van de match en verscheen tot jolijt van de media dan toch op de persconferentie na de match. Tot dusver had Mbappé zijn lippen stijf op mekaar gehouden tijdens het toernooi.

"Waarom ik nog niet met de media gesproken heb: dat was niets persoonlijks tegen de journalisten. Ik heb niets tegen journalisten of andere mensen", benadrukt Mbappé. "Het is enkel dat ik weet dat ik het nodig heb om me te concentreren op de competitie. Als ik me voor iets moet concentreren, moet ik dat voor 100% doen."

Geen energie verliezen

De maker van twee doelpunten tegen Polen is ervan overtuigd dat die houding zijn spel ten goede komt. "Zo verlies ik geen energie aan andere zaken. Daarom heb ik me niet aangeboden om met de pers te spreken", komt Mbappé met een reden.

Dit alles dreigt het Franse kamp wel met enkele boetes op te zadelen. "Ik weet dat de Franse federatie een boete gekregen heeft. Die ga ik persoonlijk betalen. Ik vind niet dat de federatie gestraft moet worden voor een persoonlijke beslissing van mij."