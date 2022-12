Kroatische bondscoach gokt en wint zonder grote sterren in penaltyreeks: Kroatië gaat door naar kwartfinale WK

Japan en Kroatische hebben er een echte thriller van gemaakt. Japan kwam op voorsprong in de eerste helft via Maeda, maar Perisic zette dat recht in de tweede helft. Verlengingen brachten geen winnaar en dus werden het strafschoppen. En daarin toonde Kroatië en doelman Lovakovic zich de sterksten.