Dominik Livaković is de grote penaltyheld tegen Japan en schaart zich in een select groepje

Dominik Livaković was de grote penaltyheld tegen Japan. Met 3 gestopte strafschoppen schaarde hij zich in een select groepje.

Takumi Minamino trapte de 1e penalty van de strafschoppenreeks. Hij trapte zwak en Dominik Livaković bracht redding. Daarna was het de beurt aan Kaoru Mitoma en ook hij miste. Opnieuw bracht Livaković redding. Ten slotte stopte Livaković ook de strafschop van Maya Yoshida. Zo ging Kroatië naar de kwartfinales en Livaković werd verkozen tot Man van de Match.

3 gestopte strafschoppen tijdens een penaltyreeks op een WK. Daarmee was hij de 3e doelman ooit die die prestatie kon neerzetten.

Ricardo was de 1e die dat deed. Zo schakelde Portugal Engeland uit op het WK in 2006 en gingen ze door naar de halve finales tegen Frankrijk. Daarna viel het nog een keer voor. Op het WK in 2018 stopte Danijel Subašić 3 strafschoppen tegen Denemarken. Kroatië ging zo naar de kwartfinales tegen Rusland.