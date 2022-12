Messi scoort in zijn 1000e match tegen moedig Australië en gaat met Argentinië naar kwartfinale

De Argentijnen hebben zich geplaatst voor de kwartfinale. Australië maakte het Messi en co op het einde nog lastig.

Argentinië-Australië was een dubbele jubileummatch voor Lionel Messi. Hij speelde zijn 1000ste profmatch alsook zijn 100ste als kapitein van Argentinië. Argentinië startte zonder de geblesseerde Angel Di Maria.

Argentinië domineerde in de eerste helft met bijna 70% balbezit, maar op kansen was het heel lang wachtten. Tien minuten voor de rust was het eindelijk Messi-tijd. Zijn vrije trap werd nog weg gekopt, maar Messi kreeg de bal terug via Alvarez en Otamendi. Met een typische Messi-actie schoof hij de bal met links in de verste hoek binnen. Eindelijk scoorde hij een goal in de knock-out fase van het WK na negen wedstrijden.

De Argentijnse gezangen op de tribunes werden nog wat luider dan ze al waren. Ondanks het moeizame spel stond Argentinië wel op voorsprong bij de rust. En ook na de rust hetzelfde spelbeeld. Argentinië probeerde wel, maar vond geen gaatje in het Australische blok.

Alvarez straft fout af

De Argentijnen werden bijna opgeschrikt door een slechte terugspeelbal richting doelman Martinez, maar zonder gevolgen. Dat was aan de overkant wel het geval. Bij een slechte terugspeelbal richting Ryan jaagde De Paul goed door, Alvarez profiteerde en snoepte de bal af: 2-0.

Argentinië leek op weg naar een gemakkelijke kwalificatie, maar Australië scoorde een kwartier voor tijd door een afweken schot van Goodwin op Enzo Fernandez. Australië leefde weer en was daar een paar minuten later weer via Behich. Hij wandelde in ware Messi-stijl door de Argentijnse defensie, maar Lisandro Martinez kon met een ultieme tackle de gelijkmaker vermijden.

Nog heel wat kansen in het slot

Lautaro Martinez kreeg nog de 3-1 aangeboden door Messi, maar de Inter-spits zit diep qua vertrouwen en schoot de bal nog een meter of twee over. Ook Messi probeerde he nog, zijn schot ging maar net over de kruising. Kuol kreeg in de slotseconden nog de kans op de gelijkmaker, maar keeper Martinez maakte zich nog goed breed en behoedde Argentinië van verleningen.

In de kwartfinale volgende week vrijdag speelt Argentinië tegen Nederland, dat eerder met 3-1 won van de VS.